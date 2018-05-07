Боятся включать свет. Жители села Устье в Собинском районе мучаются от перепадов электроэнергии. Из-за недостаточного напряжения выходят из строя электроприборы, а в самом селе постоянные аварии. Из-за них люди могут сгореть в собственных домах. Проблема, уверены жители, в старых проводах, их не меняли больше 50 лет. Когда селянам ждать реконструкции электросетей? Узнаете из следующего материала.

Боятся включать свет. Жители села Устье в Собинском районе мучаются от перепадов электроэнергии. Из-за недостаточного напряжения выходят из строя электроприборы, а в самом селе постоянные аварии. Из-за них люди могут сгореть в собственных домах. Проблема, уверены жители, в старых проводах, их не меняли больше 50 лет. Когда селянам ждать реконструкции электросетей? Узнаете из следующего материала.(с. Устье, Собинский р-н)Электроприборы на кухне Татьяна включает только по очереди. Пользоваться чайником и микроволновкой одновременно - не безопасно. Это сгоревший телевизор - очередная жертва перепадов напряжения - уже третья по счёту. Техника в селе Устье хозяевам служит недолго.Татьяна Старостина, местный житель: Одна микроволновка вышла из строя, проработала не так-то много. Сейчас вот поставили новую. Сколько проработает - неизвестно.- Боитесь пользоваться?- Боюсь. Потому что и пробки выбивает, бывает и замыкает.От замыканий недалеко и до пожаров. Во дворе у Татьяны столб треснул пополам, женщина говорит, из-за перепадов напряжения. По всему селу картина похожая. Обугленные столбы, а на них провода. Да и сами они в скрутках. Местные рассказывают, электросети проложили еще в 60-х. Тогда в Устье было всего несколько десятков домов. Теперь же село разрослось в десятки раз, а летом здесь и московские дачники. И все подключаются к старым коммуникациям.Александр Павлов, местный житель: "Трансформатора мощность не увеличилась, провода, сечений там тоже не увеличили, в основном, питаются, новые кто застройщики, отопление у них происходит тоже за счет электричества. Поэтому, напряжение уже порядка около 10 лет 150-160 вольт".Полина Бородкина, местный житель: "Позавчера утром встала, решила ребенку погладить белье, вырубаются пробки. Горят электроприборы. Сгорела микроволновка уже. 10 лет здесь живу, 10 лет с этим мучаемся".На состояние сетей люди жаловались энергетикам, местным чиновникам и даже заму губернатора. Ответ один - реконструкция линии электропередачи будет лишь в 2022 году. Жители боятся, что до этого времени сети не дотянут. Такого же мнения, видимо, и местные власти. Чиновники порекомендовали людям по вечерам электричеством не пользоваться.Геннадий Антипов, местный житель: "Требования до смешного уже дошло. Совет: ребята, не хотите сгореть - не пользуйтесь сильными приборами с 6 до 10. До сна, в общем. Тушите свет, ложитесь спать. Тогда вы не сгорите".Татьяна Полякова, местный житель: "Нам даже сказали рабочие, которые по электроэнергии приезжали: "Как вы здесь живёте? У вас может сгореть деревня".Во "Владимирэнерго" заявляют, реконструкцию электросетей уже передвинули на три года раньше. Менять коммуникации в селе будут в следующем году.Мария Дерзиян, специалист отдела по связям с общественностью филиала "Владимирэнерго": "Будет осуществлена замена голого провода на самонесущий изолированный провод большего сечения, а также замена деревянных опор на железобетонные. В июне текущего года для повышения качества электроснабжения потребителям в селе Устье энергетики филиала "Владимирэнерго" проведут перераспределение нагрузки по фазам и замену трансформатора на новый".Получается, проблемы с электричеством, от которых село страдало 10 лет, скоро закончатся? Главное теперь, чтобы пожар не случился раньше, чем энергетики придут в село.