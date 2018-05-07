Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 52-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее россиянка располагалась на 53-й строчке. На данный момент, теннисистка выступает на престижном теннисном турнире в Мадриде, где стартовала с победы.

Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на 52-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее россиянка располагалась на 53-й строчке. На данный момент, теннисистка выступает на престижном теннисном турнире в Мадриде, где стартовала с победы. Сама Шарапова поделилась своими впечатлениями от успешного преодоления первого круга турнира."В детстве я не любила выступать на грунтовом покрытии и поэтому не всегда должным образом настраивалась на подобные соревнования, – приводит слова россиянки Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт WTA. – Поэтому прежде чем полюбить грунт, я полюбила приезжать в Мадрид. В дальнейшем я полюбила и сам турнир в столице Испании".Напомним, что в первом круге мадридского Masters Шарапова обыграла румынскую теннисистку Михаэлу Бурзанеску (6:4, 6:1). Следующей соперницей россиянки станет еще одна румынка – Ирина-Камелия Бегу.Отметим, что лучшей в рейтинге среди россиянок является Дарья Касаткина, которая занимает 15-ю строчку.