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<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-novyj-opel-mokka-pervaya-informaciya-i-sroki-vyxoda.html" target="_blank">Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода</a> - Компания Opel занимается разработкой нового поколения некогда популярного в России кроссовера Opel Mokka. Изначально предполагалось, что новый Мокка будет построен на платформе General Motors, но что-то пошло не так.