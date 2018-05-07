На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 4 человека травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека травмированы. Выявлено 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1.Собинский районПо предварительной информации, 05.05.2018г. в 11:30 в г. Собинка на улице Димитрова напротив дома 7 водитель 1987 г.р., управляя мотоциклом Сузуки DL совершил столкновение с впереди двигавшимся и совершавшим разворот автомобилем Мицубиси – Паджеро под управлением водителя, 1952 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: ушиб грудной клетки, ушиб правого плеча – амбулаторно.2.Петушинский районПо предварительной информации, 05.05.2018 г. в 14:00 в г. Петушки на улице Владимирская напротив дома 17 водитель, 1986 г.р., управляя мопедом ЗиД-50, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Ланд – Ровер под управлением водителя, 1978 г.р. В результате ДТП водитель мопеда с диагнозом: ушибленная рана волосистой части головы – амбулаторно.3.Собинский районПо предварительной информации, 05.05.2018 г. в 16:15 на 7 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров» водитель, 2001 г.р., управляя мопедом Мотоленд-Альпина при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2110 под управлением водителя, 1976 г.р. В результате ДТП водитель мопеда с диагнозом: ЧМТ, СГМ, множественные ушибы - госпитализирован.4.Александровский районПо предварительной информации, 05.05.2018. в 16:30 в г. Струнино на улице Лермонтова напротив дома 1 водитель автомобиля ГАЗ-3302, 1954 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном прямом направлении мотоциклу Сузуки под управлением водителя, 1993 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: перелом левого бедра, множественные ссадины – госпитализирован.