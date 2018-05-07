Авария произошла в пятницу, 4 мая

Авария произошла в пятницу, 4 маяВ Костроме полицейские нашли водителя, который сбил 32-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.Авария произошла в пятницу, 4 мая. Неизвестный водитель, находясь за рулем иномарки Ford Mondeo, нарушил правила движения и сбил человека. Пешеходу потребовалась помощь медиков. Сейчас его личость установлена. Виновником ДТП оказался 47-летний мужчина. Он признался, что не смог оценить габариты машины.По данному факту правоохранители проводят проверку.