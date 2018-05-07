Имущественный ущерб, причиненный собственнику, превысил 70 000 рублей. Обвинение предъявлено 18-летнему жителю Вязников.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Вязниковского района. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).В конце марта текущего года в отдел полиции обратился 45-летний житель города Владимира, сообщивший, что из его дачного дома пропали техника и различные бытовые предметы. Сумма ущерба превысила 70000 рублей.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 18-летний житель одно из микрорайонов города Вязники.По версии следствия, молодой человек, находясь на территории деревни, где расположен дачный дом потерпевшего, заметил, что хозяева отсутствуют длительное время. Выбрав момент, обвиняемый взломал входную дверь дома, похитил имущество, перенес его в багажник своего автомобиля и скрылся с места преступления.Свою вину в совершении кражи обвиняемый признал полностью и добровольно возместил владельцу имущественный ущерб.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.