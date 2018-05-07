Пристрастие к соцсетям укорачивает жизнь, особенно это
касается женщин. Время, проведенное в фотоблогах, снижает самооценку
пользователей и способствует развитию стрессов.
Пристрастие к соцсетям укорачивает жизнь, особенно это
касается женщин. Время, проведенное в фотоблогах, снижает самооценку
пользователей и способствует развитию стрессов.
Чрезмерное увлечение социальными сетями развивает у девушек
неадекватное восприятие собственной внешности и понижает самооценку. Такой
вывод сделали на основе изучения сотни молодых женщин ученые из Университета
Южного Уэльса.
Пользователи соцсетей, уделяющие им более полутора часов в
день, в наибольшей степени озабочены тем, как окружающие воспринимают их тело.
Они больше других стремятся иметь идеальную фигуру. В особенности это касается
пристрастия к тем социальным сетям, центральную роль в которых играет
размещение фотографий, выяснили исследователи.
Соцсети не мотивируют к самосовершенствованию, а лишь
создают предпосылки к неадекватному восприятию собственного тела. Что, в свою
очередь, становится источником психологических проблем, считают ученые. В то же
время, у исследователей появились сомнения. Они не смогли ответить на следующий
вопрос: чрезмерное пристрастие к фотоблогам – это причина низкой самооценки
женщин, или, напротив, ее следствие.
Участникам прошедшей в Ноттингеме научной конференции
напомнили, что есть различные мнения по поводу влияния соцсетей на человека. Одни
считают, что социальные сети даже могут продлить жизнь человека – в том случае,
если они дополняют, а не заменяют реальное общение. Однако большинство
исследователей все же считают, что чрезмерное
внимание, уделяемое подобным сайтам, чревато развитием стресса.
Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании выяснили:
фотоблоги чаще, чем другие виды соцсетей, вызывают у пользователей ассоциацию с
такими словами, как "тревога", "депрессия", "одиночество"
и "издевательство", пишет "МК". Особенно это наблюдение касается сети Instagram.