Пристрастие к соцсетям укорачивает жизнь, особенно это касается женщин. Время, проведенное в фотоблогах, снижает самооценку пользователей и способствует развитию стрессов.

Пристрастие к соцсетям укорачивает жизнь, особенно этокасается женщин. Время, проведенное в фотоблогах, снижает самооценкупользователей и способствует развитию стрессов.Чрезмерное увлечение социальными сетями развивает у девушекнеадекватное восприятие собственной внешности и понижает самооценку. Такойвывод сделали на основе изучения сотни молодых женщин ученые из УниверситетаЮжного Уэльса.Пользователи соцсетей, уделяющие им более полутора часов вдень, в наибольшей степени озабочены тем, как окружающие воспринимают их тело.Они больше других стремятся иметь идеальную фигуру. В особенности это касаетсяпристрастия к тем социальным сетям, центральную роль в которых играетразмещение фотографий, выяснили исследователи.Соцсети не мотивируют к самосовершенствованию, а лишьсоздают предпосылки к неадекватному восприятию собственного тела. Что, в своюочередь, становится источником психологических проблем, считают ученые. В то жевремя, у исследователей появились сомнения. Они не смогли ответить на следующийвопрос: чрезмерное пристрастие к фотоблогам – это причина низкой самооценкиженщин, или, напротив, ее следствие.Участникам прошедшей в Ноттингеме научной конференциинапомнили, что есть различные мнения по поводу влияния соцсетей на человека. Однисчитают, что социальные сети даже могут продлить жизнь человека – в том случае,если они дополняют, а не заменяют реальное общение. Однако большинствоисследователей все же считают, что чрезмерноевнимание, уделяемое подобным сайтам, чревато развитием стресса.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании выяснили:фотоблоги чаще, чем другие виды соцсетей, вызывают у пользователей ассоциацию стакими словами, как "тревога", "депрессия", "одиночество"и "издевательство", пишет "МК". Особенно это наблюдение касается сети Instagram.