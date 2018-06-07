Боксер из Казахстана Геннадий Головкин лишился чемпионского титула Международной боксерской федерации (IBF). Главной причиной лишения пояса организация назвала отказ спортсмена от обязательной защиты титула в бое против украинца Сергея Деревянченко.

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин лишился чемпионского титула Международной боксерской федерации (IBF). Главной причиной лишения пояса организация назвала отказ спортсмена от обязательной защиты титула в бое против украинца Сергея Деревянченко."Решение IBF вызвало полный шок! Оно выходит за рамки просьб со стороны Деревянченко, — цитирует промоутер Головкина Тома Леффлера Спортбокс.Ru. – Они не просили лишать его титула – они просили лишь организовать бой за титул IBF. На мой взгляд, IBF достаточно плохо поступила с Геннадием. Это решение является худшим в истории организации. Головкин разочарован".Реакция самого Головкина оказалась ироничной. В своем аккаунте в Instagram он выложил фотографию пояса и кратко написал: "Давно пора".Finally Давно пора)Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) 6 Июн 2018 в 7:36 PDT