Иосиф Пригожин обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с певицей Валерией. Продюсер назвал их брак заключенным на небесах, из чего фанаты сделали вывод, что супруги обвенчались.

Иосиф Пригожин обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с певицей Валерией. Продюсер назвал их брак "заключенным на небесах", из чего фанаты сделали вывод, что супруги обвенчались.На днях Иосиф Пригожин и Валерия отметили 14-ую годовщину со дня свадьбы. В честь важной даты влюбленные обратились друг к другу с нежными словами в социальной сети Instagram. "Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу -бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди"(здесь и далее орфография и пунктуация авторво сохранены. – Прим.ред.), – отметил Пригожин."Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе!!! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и ...... пусть говорят. 😜" – обратилась к супругу Валерия.А несколько часов назад продюсер обнародовал фотографию, на которой запечатлен вместе с популярной исполнительницей, чью голову украсил белый платок. "Брак заключенный на небесах", – коротко подписал кадр Пригожин. Многочисленные подписчики сделали вывод, что супруги обвенчались.Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Валерия красотка!!! Умиротворенная, сияет вся и светиться!!! Кто венчался-тот поймет!!!! Мира и любви!!!! ❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Храни Вас Бог", "Замечательное событие! Поздравляю!", "Поздравляю. Как хорошо и какое большое счастье когда встретишь своего человека. Свою половинку. На этой земле. 💖💖💖", "Своей любовью дорожить, словно в сказке, жизнь прожить!💕🌺🌹🌸", "Поздравляю вас от всей души😘Это действительно серьезный шаг и очень важное событие в вашей жизни😍❤ И действительно – пусть говорят☝️😝😃Счастья вам!❤" – высказались пользователи Сети.