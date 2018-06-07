В Госдуме оказались пять депутатов, которые заседали во всех составах нижней палаты. За 25 лет новейшей истории российского парламента четыре законодателя-мужчины и одна женщина (или 1% от общего числа депутатов) были членами семи думских созывов.

В Госдуме оказались пять депутатов, которые заседали во всех составах нижней палаты. За 25 лет новейшей истории российского парламента четыре законодателя-мужчины и одна женщина (или 1% от общего числа депутатов) были членами семи думских созывов.Из 450 человек, составляющих депутатский корпус Госдумы,пятеро входили в состав нижней палаты парламента всех семи созывов. Об этом сообщилдумский спикер Вячеслав Володин.Он отметил, что среди тех, кого россияне уже на протяжении 25лет избирают в парламент, четверо мужчин и одна женщина. "С моментаформирования Госдумы с первого созыва у нас пять депутатов в течение всегоэтого времени переизбирались избирателями и сегодня работают с нами", -сказал Володин.По словам спикера Госдумы, депутатами-ветеранами являются лидерКПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутаты АнатолийГрешневиков, Николай Харитонов и Тамара Плетнева. Награждение последнейгоснаградой, отмечает "Интерфакс", и стало поводом для того, чтобы озвучитьтакую статистику.О присуждении ей ордена Дружбы сообщил полномочныйпредставитель президента нижней палате парламента Гарри Минх. По его словам, всоответствии с указом главы государства, награда вручается председателю комитетапо вопросам семьи, женщин и детей за заслуги в укреплении российскойгосударственности и многолетнюю добросовестную работу.Гарри Минх отметил, что труд депутата является "сложнойматерией". При этом, сказал он, парламентарии не всегда слышат словаблагодарности в свой адрес.Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что Тамара Плетневаявляется единственной женщиной среди депутатов-ветеранов. По словам спикераГосдумы, она как политик прошла очень сложный путь, на котором ей пришлосьсталкиваться со сложностями конкурентной борьбы, в том числе внутри партии."Но она смогла это, – подчеркнул Володин. – Значит, укаждого есть шанс быть в политике на протяжении 25 лет".