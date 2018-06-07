В Госдуме оказались пять депутатов, которые заседали во всех составах нижней палаты. За 25 лет новейшей истории российского парламента четыре законодателя-мужчины и одна женщина (или 1% от общего числа депутатов) были членами семи думских созывов.
В Госдуме оказались пять депутатов, которые заседали во всех составах нижней палаты. За 25 лет новейшей истории российского парламента четыре законодателя-мужчины и одна женщина (или 1% от общего числа депутатов) были членами семи думских созывов.
Из 450 человек, составляющих депутатский корпус Госдумы,
пятеро входили в состав нижней палаты парламента всех семи созывов. Об этом сообщил
думский спикер Вячеслав Володин.
Он отметил, что среди тех, кого россияне уже на протяжении 25
лет избирают в парламент, четверо мужчин и одна женщина. "С момента
формирования Госдумы с первого созыва у нас пять депутатов в течение всего
этого времени переизбирались избирателями и сегодня работают с нами", -
сказал Володин.
По словам спикера Госдумы, депутатами-ветеранами являются лидер
КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутаты Анатолий
Грешневиков, Николай Харитонов и Тамара Плетнева. Награждение последней
госнаградой, отмечает "Интерфакс", и стало поводом для того, чтобы озвучить
такую статистику.
О присуждении ей ордена Дружбы сообщил полномочный
представитель президента нижней палате парламента Гарри Минх. По его словам, в
соответствии с указом главы государства, награда вручается председателю комитета
по вопросам семьи, женщин и детей за заслуги в укреплении российской
государственности и многолетнюю добросовестную работу.
Гарри Минх отметил, что труд депутата является "сложной
материей". При этом, сказал он, парламентарии не всегда слышат слова
благодарности в свой адрес.
Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что Тамара Плетнева
является единственной женщиной среди депутатов-ветеранов. По словам спикера
Госдумы, она как политик прошла очень сложный путь, на котором ей пришлось
сталкиваться со сложностями конкурентной борьбы, в том числе внутри партии.
"Но она смогла это, – подчеркнул Володин. – Значит, у
каждого есть шанс быть в политике на протяжении 25 лет".