Участница Дома-2 Ольга Рапунцель организовывает крещение своей дочери. Звезда посетовала, что родственники не хотят участвовать в церковном таинстве.

Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель организовывает крещениесвоей дочери. Звезда посетовала, что родственники не хотят участвовать в церковномтаинстве.Ольга похвасталась в соцсетях, что уже определилась с местомкрестин и договорилась со священником. "Сегодня был чудесный день 🌸Мысъездили в Храм, все узнали насчет крещение нашей доченьки 👼🙏Скоро уже покрестим нашу малышку 🙏 достаточно будет однойкрестной ,но для начала нужно пройти лекции или беседы ,маму и мою сестру нежелательно брать в крестные (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написалаРапунцель.Подписчики принялись спорить с Ольгой. Мол, духовными родителями должны быть только родственники, потому что только близкие могут ответственноподойти к этой роли и никогда не оставят малышку в беде. Многие уговаривалимолодую маму пригласить на роль крестной сестру – Алену Рапунцель. "Знаю конечно)но жизнь такая штука, сегодня общаемся, а завтра? А если сестра беременна и не особохочет?", – написала в ответ на это предложение Ольга.Некоторые подписчицы решили, что Рапунцель-старшая упрекаетродственницу, потому что завидует ей. Фолловеры также намекнули, что Алена отказывается крестить племянницу из-за конфликта между Ольгой и ее женихом Ильей Яббаровым.Звезда телестройки решила оправдаться. "С чеголюди взяли , что я упрекаю свою сестру ,вы все ошибаетесь , если вы так думаете! Я люблю свою сестру и она моя родная сестренка… Я всегда помогу ей чем смогу! Мое мнение насчет Ее мужчины не поменялось , я больше говорила за ее мужчину, но если я не верю ему , это мое мнение ,причем здесь я не люблю сестру или ейзавидую ) такую чушь пишут ! Вы что не видите , как этот ее мужчина достает нас? Как я могу его любить ? Я начинаю на него наезжать после всего , что онсделал , сестра начинает его защищать и мы начинаем ругаться !" – высказаласьучастница "Дома-2".