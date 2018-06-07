Участница Дома-2 Ольга Рапунцель организовывает крещение
своей дочери. Звезда посетовала, что родственники не хотят участвовать в церковном
таинстве.
Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель организовывает крещение
своей дочери. Звезда посетовала, что родственники не хотят участвовать в церковном
таинстве.
Ольга похвасталась в соцсетях, что уже определилась с местом
крестин и договорилась со священником. "Сегодня был чудесный день 🌸Мы
съездили в Храм, все узнали насчет крещение нашей доченьки 👼🙏
Скоро уже покрестим нашу малышку 🙏 достаточно будет одной
крестной ,но для начала нужно пройти лекции или беседы ,маму и мою сестру не
желательно брать в крестные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала
Рапунцель.
Подписчики принялись спорить с Ольгой. Мол, духовными родителями должны быть только родственники, потому что только близкие могут ответственно
подойти к этой роли и никогда не оставят малышку в беде. Многие уговаривали
молодую маму пригласить на роль крестной сестру – Алену Рапунцель. "Знаю конечно)
но жизнь такая штука, сегодня общаемся, а завтра? А если сестра беременна и не особо
хочет?", – написала в ответ на это предложение Ольга.
Некоторые подписчицы решили, что Рапунцель-старшая упрекает
родственницу, потому что завидует ей. Фолловеры также намекнули, что Алена отказывается крестить племянницу из-за конфликта между Ольгой и ее женихом Ильей Яббаровым.
Звезда телестройки решила оправдаться. "С чего
люди взяли , что я упрекаю свою сестру ,вы все ошибаетесь , если вы так думаете
! Я люблю свою сестру и она моя родная сестренка… Я всегда помогу ей чем смогу
! Мое мнение насчет Ее мужчины не поменялось , я больше говорила за ее мужчину
, но если я не верю ему , это мое мнение ,причем здесь я не люблю сестру или ей
завидую ) такую чушь пишут ! Вы что не видите , как этот ее мужчина достает нас
? Как я могу его любить ? Я начинаю на него наезжать после всего , что он
сделал , сестра начинает его защищать и мы начинаем ругаться !" – высказалась
участница "Дома-2".