Одной из четырех ведущих музыкальной премии МУЗ-ТВ, которая 8 июня состоится в столичном СК Олимпийский, станет Ксения Собчак. Для нее эта церемония станет уже девятой.

Одной из четырех ведущих музыкальной премии МУЗ-ТВ, которая 8 июня состоится в столичном СК "Олимпийский", станет Ксения Собчак. Для нее эта церемония станет уже девятой.Впервые ведущей главной музыкальной премии страны Ксения Анатольевна стала еще в 2007 году. А с 2014-го ведет это мероприятие регулярно, выходя на сцену и беременной, и только что родившей. Но в этом году она не только будет вести, но и споет!Ксения Собчак давно пытается абстрагироваться от того, что когда-то вела скандальное реалити-шоу "Дом-2". Но вот сам проект ее не отпускает. И во время премии "Муз-Тв" Собчак споет дуэтом с Ольгой Бузовой – сегодняшней ведущей этого телепроекта. "Я с радостью приняла это предложение, – рассказала Dni.Ru Собчак. – Вы же ждете, что мы с Бузовой устроим ссору, покажем какую-то взаимную ревность. Нет, ничего это не будет. Оля – большая молодец, она все жизнь ждала того, что происходит у нее сегодня. И Оля точно поет лучше, чем я – у нее целая армия поклонников. Я же публично пела только с Тимати, но до сих пор стесняюсь этого"Напомним, что в 2004 году продюсеры реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ выбрали Собчак на роль соведущей вместе с Ксенией Бородиной. Как отмечал генеральный продюсер проекта Алексей Михайловский, решение выбрать непрофессионалов было обусловлено форматом шоу, в котором соведущим-модераторам предстояло помогать обычным людям "с улицы" строить дом и романтические отношения. А уже а 2005 году депутаты Московской городской думы обратились к генеральному прокурору с просьбой перенести трансляцию шоу на более позднее время и завести в отношении Собчак уголовное дело по факту сводничества и сутенрства. Телеведущая проработала в проекте до 2012 года, а ее зарплата в этот период выросла с 10 до 50 тысяч долларов в месяц