Михаила Ефремова следует внести в список крымоненавистников. Создать перечень лиц, которым запрещены выступления на территории полуострова, предложили в общественной палате Крыма.

Михаила Ефремова следует внести в список "крымоненавистников".Создать перечень лиц, которым запрещены выступления на территории полуострова, предложилив общественной палате Крыма.Высказывание актера Михаила Ефремова о передаче Крымскогомоста Украине, скорее всего, было неудачной шуткой. Однако последствия у этойшутки самые отвратительные. Так что кандидатура артиста вполне подходит длявключения в список "крымоненавистников", считает глава общественнойпалаты республики Григорий Иоффе."Я думаю, что Ефремов хотел пошутить – но вышло это такнеловко, что шутка его обернулась отвратительным значением. Нам надо собиратьмаркеролог деятелей российских, которые в этом направлении думают и являютсякрымоненавистниками", – заявил Иоффе.Глава общественной палаты пояснил, что фигурантам этогосписка предполагается запретить выступления в Крыму. А, возможно, и участвоватьв съемках на территории полуострова.Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил,что Москва может передать Украине Крымский мост, чтобы "помириться" сКиевом. "Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мостотдать – и все", – заявил актер в интервью блогеру Юрию Дудю.С жестким подходом, предложенным крымскими деятелями, несогласен народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Известный певецуверен, что Ефремов просто неудачно пошутил. Тем более, что сценарий, которыйпредставил актер – отдать Крымский мост Украине и платить ей за КЕрым -попросту невозможен."Журналисты обычно всегда все передергивают. Человекшутит! Это самая настоящая шутка!.. Никто не собирается отдавать мракобесамКрымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что своеотняли?", – цитирует известного певца РИА ФАН. А Ефремов говорил об этом с юмором, заключилнародный артист.