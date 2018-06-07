Михаила Ефремова следует внести в список крымоненавистников.
Создать перечень лиц, которым запрещены выступления на территории полуострова, предложили
в общественной палате Крыма.
Михаила Ефремова следует внести в список "крымоненавистников".
Создать перечень лиц, которым запрещены выступления на территории полуострова, предложили
в общественной палате Крыма.
Высказывание актера Михаила Ефремова о передаче Крымского
моста Украине, скорее всего, было неудачной шуткой. Однако последствия у этой
шутки самые отвратительные. Так что кандидатура артиста вполне подходит для
включения в список "крымоненавистников", считает глава общественной
палаты республики Григорий Иоффе.
"Я думаю, что Ефремов хотел пошутить – но вышло это так
неловко, что шутка его обернулась отвратительным значением. Нам надо собирать
маркеролог деятелей российских, которые в этом направлении думают и являются
крымоненавистниками", – заявил Иоффе.
Глава общественной палаты пояснил, что фигурантам этого
списка предполагается запретить выступления в Крыму. А, возможно, и участвовать
в съемках на территории полуострова.
Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил,
что Москва может передать Украине Крымский мост, чтобы "помириться" с
Киевом. "Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост
отдать – и все", – заявил актер в интервью блогеру Юрию Дудю.
С жестким подходом, предложенным крымскими деятелями, не
согласен народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Известный певец
уверен, что Ефремов просто неудачно пошутил. Тем более, что сценарий, который
представил актер – отдать Крымский мост Украине и платить ей за КЕрым -
попросту невозможен.
"Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек
шутит! Это самая настоящая шутка!.. Никто не собирается отдавать мракобесам
Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое
отняли?", – цитирует известного певца РИА ФАН. А Ефремов говорил об этом с юмором, заключил
народный артист.