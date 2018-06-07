Российский МИД призывает Польшу прекратить войну с памятниками советским воинам. Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны, попирают память о советских воинах, - говорится в заявлении МИД.

Российский МИД призывает Польшу прекратить войну с памятниками советским воинам. Об этом говорится на сайте ведомства.Речь, в частности, идет о сносе монумента в городе Луков. Он был посвящен воинам Красной армии и польским солдатам, павшим в боях против нацистов в 1944 году. В МИД подчеркнули, что курс на искажение истории уже нанес существенный урон отношениям России и Польши."Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны, попирают память о советских воинах, а попутно демонстрируют предательское забвение своих же героев", — говорится в комментарии МИД.В ведомстве призвали польское руководство задуматься и прекратить позорную практику войны с памятниками.В Польше регулярно происходят инциденты с памятниками советским воинам. Зачастую это происходит при попустительстве властей. Так, в апреле в Варшаве члены "Конфедерации независимой Польши" осквернили памятник советским солдатам. По словам очевидцев, монумент облили красной краской в присутствии полицейских, но те не вмешались.