Пользователи сети обвинили ведущих в затягивании времени мероприятия и нежелании давать возможность людям озвучить все свои просьбы. По словам комментаторов, уровень телеведущих не дотягивает до уровня прямой линии с президентом России.

Пользователи сети обвинили ведущих в затягивании времени мероприятия и нежелании давать возможность людям озвучить все свои просьбы. По словам комментаторов, уровень телеведущих не дотягивает до уровня прямой линии с президентом России.Пользователисети и зрители прямой линии с президентом России Владимиром Путиным выразиливозмущение поведением телеведущих, которые, по сих словам, не давали звонившимлюдям договорить и озвучить полностью свои просьбы. По мнению пользователей,ведущие пытались создать ажиотаж, искусственно растягивая время самогомероприятия.Как заявил членэкспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ ВадимМанукян, люди, которым удалось дозвониться на прямую линию, вправе полностьювысказаться и получить исчерпывающий ответ на свои вопросы."Тем более,что в этом году впервые им отвечают министры и губернаторы. Мне кажется, чтоведущие могли проявить больше такта и терпения выслушивая вопросы и ответы", -полагает он. Манукян назвал подобную манеру работы в кадре не достойной важногоэфира с президентом России. "Ведущим должно быть стыдно", – убежден он.Другиеучастники обсуждения обратили внимание на то, что ведущие перетягивали вниманиена себя, упуская при этом конкретику и создавали "лишний шум"."Сколько жельют воды ведущие журналисты", – возмутился один из пользователей Твиттера.Другой счел, что журналисты отнимают время у Путина, так как "лезут по поводу ибез". Их поддержали и другие зрители, отметив, что ведущие не поняли форматпрямой линии. "Не они здесь главные. Непрофессионализм полный", – написалпользователь.Другиеучастники дискуссии наоборот отметили инертность телеведущих, назвав их "мертвыми"и обвинив в попытке "играть в доброго и злого полицейского". "Президент бодр, аведущие не дотягивают", – написал другой комментатор. Еще один спикер обратилвнимание на одежду ведущих, которые, по его словам, одеты в цвета украинскогофлага.