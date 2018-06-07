Во 2-м Оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди сборных команд подразделений УООП ГУ МВД России по г. Москве...

Во 2-м Оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди сборных команд подразделений УООП ГУ МВД России по г. Москве. Соревнования были приурочены к 300-летию российской полиции.В состязаниях приняли участие 13 команд из 1-го и 2-го оперативных полков полиции ГУ МВД России по г. Москве, полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых и полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств.По итогам соревнований в личном первенстве среди мужчин 1 местозавоевал командир 4-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Алексей Жарков, набравший 89 очков; 2 место- командир 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Андрей Полянский, набравший 86 очков; 3 место - начальник отделения профессиональной подготовки 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Вадим Пинаев, набравший 85 очков.В личном первенстве среди женщины победительницей стала инструктор по служебной и боевой подготовке отделения профессиональной подготовки 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Юлия Нестерова, набравшая 88 очков. Второй стала сотрудница полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств инспектор службы капитан полиции Марина Либерт, набравшая 88 очков;3 место заняла психолог группы морально-психологического обеспечения отделения по работе с личным составом 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Мария Милетина, набравшая 73 очка.В общекомандном зачете месте распределись следующим образом:1 место завоевала команда управления 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве (422 очка).2 место – 2-й батальон 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве (361 очко);3 место - 5 батальон 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве (328 очков).В церемонии награждения принял участие заместитель начальника УООП ГУ МВД России по г. Москве - начальник 2-го отдела подполковник полиции Александр Королев. Победителям и призерам вручили грамоты и кубки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве