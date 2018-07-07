Татьяна Васильева решила отправиться к морю. На побережье актриса весело проводит вея, а в свободные минутки делится снимками с пляжа со своими поклонниками в Instagram.

Татьяна Васильева решила отправиться к морю. На побережье актриса весело проводит вея, а в свободные минутки делится снимками с пляжа со своими поклонниками в Instagram."Набираюсь сил перед репетициями", – подписал фотографию Васильева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На снимке 71-летняя актриса смело позирует в бикини. Черный купальник отлично сидит на Татьяне. А с учетом возраста, еще и подчеркивает сногсшибательную фигуру Васильевой. Артистка уже слегка подзагорела, что только добавляет ее образу летнего настроения.Поклонники пришли в восторг от вида своей любимицы. Актрису засыпали комплиментами."Вот это бабка-стройняшка", "Умница, красавица. Так держать, что бы все, эти акулы, захлебнулись от зависти. Супер!", "Какая Вы замечательная!!! Мудрая, красивая, глубокая женщина и актриса!!! Обожаю Вас", "Красавица, хочется равнятся на вас, счастье, что вы есть", "Отпад. Отличная фигура. Труда много. Пример для подражания", – написали в комментариях под фотографией актрисы фанаты.Однако не обошлось и без хейтеров. Некоторые подписчики Васильевой сочли которые сочли снимок "слишком откровенным" и "неприличным"."Блин, ну грудь же до пупа висит. фу", "вся загвоздка в том, что Она сама отрицает свой возраст, как -будто это какая-то срамная болезнь", "Немного фотошопе не помешало бы", "ужассс ....и зачем это показывать", "Зачем???это показывать..Фото в купальнике", – заявили недовольные поклонники.