Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Хорватии. Встреча пройдет 7 июля на стадионе Фишт в Сочи. Начало трансляции на сайте Вести.Ru – В 20:50 мск.

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Хорватии. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало трансляции на сайте 33Live.RuRu – В 20:50 мск."Мы не останавливаемся на этом, у нас есть еще впереди задачи свои определенные, — сказал Кутепов, которого цитирует РИА Новости. — Хотим пройти как можно дальше. Я бы больше сказал: аппетит приходит во время еды, поэтому с каждым шагом хочется всё больше и больше".