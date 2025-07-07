Купить спиртное можно будет только в ресторанах и кафе.

Во Владимирской области 8 июля, в День семьи, любви и верности, вводится «сухой закон». Продажа алкоголя в розницу будет запрещена. Решение об этом приняли местные власти.Купить спиртное можно будет только в ресторанах и кафе. Нарушителям грозят штрафы: до 100 тысяч рублей в городах и до 50 тысяч рублей в других населенных пунктах.Напомним, ранее мы писали, что