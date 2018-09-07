Восточный и Центральный военные округа, Северный и Тихоокеанский флот, части и подразделения ВДВ и ВКС готовятся к самым масштабным за последние 40 лет учениям. На следующей неделе начинается Восток 2018.

Восточный и Центральный военные округа, Северный и Тихоокеанский флот, части и подразделения ВДВ и ВКС готовятся к самым масштабным за последние 40 лет учениям. На следующей неделе начинается "Восток 2018".Маневры продлятся одну неделю. Они станут самым значимым мероприятием боевой подготовки ВС России в этом году. Будут задействованы силы Центрального, Восточного военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов. Примут участие 297 тысяч российских военных.Начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что учения носят оборонительный характер и не направлены против какого-либо конкретного государства: "Все противоборствующие государства — условные, они расположены на территории России. Маневры носят оборонительный характер; мы приглашаем наблюдателей из всех стран".Свое участие уже подтвердили более 90 наблюдателей из 57 стран. Будут организованы трансляции с основных военных объектов, проведены пресс-туры для российских и иностранных журналистов.Эти маневры отличает еще и беспрецедентная открытость. О них подробно рассказывали и на совете Россия-НАТО, на форуме ОБСЕ; сегодня на брифинге в министерстве обороны присутствовало 180 журналистов, в том числе из стран НАТО, а также военные атташе из 64 государств."Россия руководствуется принципами гласности, открытости и доброй воли", — отметил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.Всего брифинг продолжался около часа. Представители министерства обороны России и Китая ответили на все вопросы — о месте маневров, сроках их окончания и задействованной технике. Вопросы задавали в том числе и военные атташе из Японии, Индии, Сербии, Швейцарии и Австрии.Помимо российских войск, в маневрах примут участие воинские контингенты Китая и Монголии. Военные из КНР уже совершили марш-бросок от своей границы к месту проведения маневров. Сейчас на полигоне Цугол они завершают мероприятия совместной подготовки с армией Монголии."Эти учения позволяют укрепить китайско-российские отношения, практическое и дружественное военное сотрудничество, увеличить способности наших вооруженных сил в противостоянии угрозам безопасности, а также получить бесценный боевой опыт", — заявил Куй Яньвэй, военный атташе КНР в России.О том, как проходит подготовка подразделений материально-технического обеспечения, подробно рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков. На востоке России было развернуто более 80 складов с горючим и боеприпасами. Исправность техники будут обеспечивать более двух тысяч специалистов. Как заявили в министерстве обороны, все подразделения готовы к выполнению возложенных на них задач.