Действия украинских властей в отношении Крыма нарушают права человека. Об этом заявила Сильвия Демарест - представитель находящейся с визитом на полуострове американской делегации общественных деятелей.

Действия украинских властей в отношении Крыма нарушают права человека. Об этом заявила Сильвия Демарест — представитель находящейся с визитом на полуострове американской делегации общественных деятелей.В первый день американцы посетили детский дом в Симферополе, где заложили аллею дружбы, и встретились с главой крымского парламента и депутатами."Факты нарушения прав человека в Крыму были, — заявила Демарест РИА Новости. — Власти Украины перестали давать воду, они отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?"Киев после воссоединения Крыма с Россией организовал несколько блокад полуострова, в том числе водную, перекрыв Северо-Крымский канал и возведя дамбу в Херсонской области, продовольственную, транспортную и энергетическую (взрывали линии электропередач, а потом полностью прекратили энергопоставки).Президент России Владимир Путин в 2016 году прямо сказал, что отключение Крыма от электроснабжения с Украины и прекращение подачи пресной воды из Днепра - это преступление, а совершили его "удивительные идиоты"."Взять достаточно крупный регион, где несколько миллионов человек проживают… (и) отключить от электроснабжения зимой… У нас правозащитные организации что-то воды в рот набрали, язык проглотили и молчат. А на самом деле, это серьезное преступление…" – сказал он.Крым стал российским регионом после проведенного там в начале 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.