Немецкая велогонщица, двукратная чемпионка Олимпийских игр Кристина Фогель оказалась парализована после падения на высокой скорости во время тренировки. Спортсменка получила серьезную травму позвоночника в результате чего у нее отказали ноги.

Немецкая велогонщица, двукратная чемпионка Олимпийских игр Кристина Фогель оказалась парализована после падения на высокой скорости во время тренировки. Спортсменка получила серьезную травму позвоночника в результате чего у нее отказали ноги. После этого ей был сделан ряд операций, однако медики не смогли вернуть подвижность нижней части ее тела."Я больше не могу ходить. Я сразу поняла, что парализована и больше не смогу ходить, — призналась Фогель, слова которой приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Spiegel. – Мне это стало понятно, потому что я видела, как ушли с моими ботинками, но я не чувствовала, как их снимали. Я не хотела, чтобы меня видели в таком состоянии. Но теперь я в порядке. Я хочу стать источником мотивации для других".Происшествие с велогонщицей произошло еще 26 июня, однако известно об этом стало только осенью.