Проверили грамотность. В Областной научной библиотеке прошёл 16 Общегородской диктант. Его приурочили к Всемирному Дню грамотности, который празднуется ежегодно 8 сентября. В этот раз свою грамотность решили проверить около 60 владимирцев. Подробнее о диктанте в материале Игоря Липского.

Проверили грамотность. В Областной научной библиотеке прошёл 16 Общегородской диктант. Его приурочили к Всемирному Дню грамотности, который празднуется ежегодно 8 сентября. В этот раз свою грамотность решили проверить около 60 владимирцев. Подробнее о диктанте в материале Игоря Липского.В этом году Общегородской диктант прошёл в рамках культурно-просветительского проекта "Год русского зарубежья". И неслучайно. Ровно 100 лет назад в России случилась первая волна эмиграции русской интеллигенции за границу. Среди неё были и наши земляки. Текст для диктанта составили из фрагментов произведений Александра Ивановича Куприна: "Листригоны", "Тишина", "Макрель" и "Белуга".Мишина Ирина Владимировна, зав. отделом Областной научной библиотеки: "Александр Иванович Куприн не имел непосредственного отношения к Владимирскому краю, но был знаком с многими писателями, которые так или иначе с нами связаны. Но в данном контексте русского зарубежья его имя не менее значимо, чем имена других великих русских писателей. И многие свои известные произведения он создал именно в эмиграции".Диктуют текст опытные преподаватели русского языка филологического факультета ВлГУ. По словам организаторов, список часто встречающихся ошибок из года в год не меняется.Екатерина Варюшенкова, доцент кафедры русского языка ВлГУ: "Обычно те же самые: знаки препинания в простом и осложнённом предложении. Это то, что касается пунктуации. Это знаки препинания в предложениях сложных. Например, с несколькими частями, где запятая перед "и" то ставится, то не ставится. Это тире и двоеточие. Это скобки, которые надо ставить обыкновенно и которые в устной речи мы, безусловно, ставим. Поэтому в письменной речи это тоже надо отражать. А в орфографии: "н" и "нн" и "не" с разными частями речи".В этом году свою грамотность решили проверить около 60 владимирцев разного возраста и уровня подготовки.Валерий Милавидов, участник Общегородского диктанта: "Внутри меня что-то такое говорит: "Да, ты хочешь". Ну, я и пришёл".Галина Жукова, участник Общегородского диктанта: "Я просто решила проверить, потому что я сама работаю в школе, проверяю грамотность учеников, а свою-то я не могу проверить. А здесь есть такая возможность".Ирина Шурыгина, участник Общегородского диктанта: "В школе у меня было плохо с грамотностью. Вот решила, что по прошествии более 10 лет повысилась грамотность или нет".Имена и фамилии у участников диктанта не спрашивают. Проверка грамотности проходит на условиях анонимности. Каждой работе присваивается порядковый номер. По нему и можно будет узнать свой результат уже в понедельник, 10 сентября, на сайте областной научной библиотеки.В предыдущем XV диктанте участвовало 39 человек. Текст был достаточно большой по объёму - 328 слов, и оценивался по 10-балльной системе. Только 2 участника из 39 показали лучший результат, набрав 9 баллов; 2 человека получили хорошую оценку (у них 8 баллов). И ещё 5 человек попытались написать правильно, набрав 7 баллов. Остальным, видимо, учиться, учиться и ещё раз учиться.