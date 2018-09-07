В Пентагоне царит легкая паника – Россия предупредила американских военных о том, что они могут пострадать при ударах ВКС в Сирии. Москва намерена и дальше бомбить террористов в тех районах страны, где расположены военные объекты США.

В Пентагоне царит легкая паника – Россия предупредилаамериканских военных о том, что они могут пострадать при ударах ВКС в Сирии.Москва намерена и дальше бомбить террористов в тех районах страны, гдерасположены военные объекты США.Американские военные готовятся к столкновению с российскими.По крайней мере, об этом сообщает неназванный источник CNN. По его информации, офицерысерьезно засуетились после того, как Россия оповестила Вашингтон о намеренииударить по террористам, находящимся на подконтрольных проамериканской коалиции территориях.Особую тревогу у Пентагона вызывает база Эт-Танф в провинцииХомс. В Вашингтоне опасаются, что российские военные нанесут авиаудары ввосточной части Средиземного моря, где, предположительно, могут находитьсяотряды оппозиции. После этого в конфронтацию могут быть непреднамеренно вовлечены американские военные.Напомним, что 4 сентября российские ВКС начали крупнейшую сэтого года операцию по уничтожению боевиков в Сирии. Удары наносятся попровинции Идлиб, где сейчас сосредоточены силы террористов.Ситуация там накалилась после того, как Москва официальнопредупредила Запад о провокациях сприменением химоружия, которые готовят боевики. Постановочные атаки должны стать сигналом Западу к началубомбардировок отрядов сирийской армии.Примечательно, что за несколько часов до начала операциироссийских ВКС президент США ДональдТрамп указал Сирии, России и Ирану на недопустимость атаки на Идлиб. Видимо, вБелом доме не шутку перепугались, когда узнали, что Москва намерена сорватьпостановки химических атак.Стоит напомнить, что этим летом со стороныИдлиба не раз прилетали беспилотники со взрывчаткой, предназначенной дляуничтожения российских военных и техники, находящихся в Сирии. Все атаки былиотбиты.