Соединенные Штаты, безусловно, намерены продолжать диалог по стратегической стабильности с Россией. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. По ее словам, дата нового раунда этих переговоров пока не назначена, но причина - не в отсутствии взаимодействия.

Соединенные Штаты, безусловно, намерены продолжать диалог по стратегической стабильности с Россией. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. По ее словам, дата нового раунда этих переговоров пока не назначена, но причина — не в отсутствии взаимодействия.В политику США на российском направлении, напомнила Томпсон, в последнее время были глубоко вовлечены и американский президент Дональд Трамп, и госсекретарь Майкл Помпео, и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, в августе встречавшийся в Женеве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Новый раунд диалога между Россией и США, по словам Томпсон, пока не состоялся только потому, что Вашингтон настаивал на определенной последовательности шагов: в Белом доме сочли, что межведомственные переговоры по стратегической стабильности нужно проводить уже после контактов высшего и высокого уровня.В Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН ожидается новая личная встреча Лаврова и Помпео, передает ТАСС. Вопрос о правильном времени для проведения переговоров по стратегической стабильности обсуждается. Также уже прошла встреча экспертов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в предстоящие выходные пройдет взаимодействие по Договору по открытому небу. Эти и другие форматы не пользуются большим вниманием прессы, но взаимодействие представителей США с российскими коллегами идет, подытожила Томпсон.По ее словам, "слои" взаимодействия США с российскими коллегами многочисленны, и в это "невероятно глубоко вовлечен" американский посол в России Джон Хантсман. Томпсон также ответила категорическим "нет" на просьбу уточнить, "мертв" ли российско-американский диалог по стратегической стабильности.В последние годы переговоры России и США по стратегической стабильности традиционно проходили под председательством замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности — с апреля этого года данный пост как раз и занимает Андреа Томпсон.