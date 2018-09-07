На пост глав районов претендуют 25 человек

На пост глав районов претендуют 25 человекВ воскресенье, 9 сентября, в 11 муниципальных образованиях Костромской области пройдут выборы в органы местного самоуправления.Сейчас участки готовят к масштабным мероприятиям. Новых глав в связи с истечением сроков выберут жители Нерехты и Нерехтского района, Воробьевицкого сельского поселения , Нежитинского сельского поселения, а также Островского сельского поселения и Судиславского сельского поселения.Из-за досрочного сложения полномочий выборы поставлены в поселке Чистые Боры, Номженском сельском поселении муниципального района город Нея и Нейский район.Жители проголосуют за депутатов в Галиче, Шарье, Макарьеве и Солигаличе. Всего на пост глав поселений претендуют 25 кандидатов, места парламентариев - 36 человек.