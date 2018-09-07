Телеведущая и актриса Лариса Гузеева поставила не место
недругов. Артистка посоветовала уходить молча.
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева поставила не место
недругов. Артистка посоветовала уходить молча.
Гузеева ведет мокроблог в Сети, в котором делится своими мыслями,
иногда очень прямолинейно, снимками с работы, а также рассказывает о личной
жизни и семейных делах. Недавно звезда публиковала снимки со свадьбы своего
сына Георгия. Через некоторое время многие кадры ей пришлось удалить и закрыть
комментарии.
Злопыхатели не могли пройти мимо. Они пытались задеть Ларису
и писали гадости. А сегодня звезда решила не церемониться с недругами и
написала гневную отповедь в личном Instagram. Она дала понять, что выходки
некоторых подписчиков ее уже достали.
"Недорогие недрузья, прошу вас, не пишите мне, что
отписываетесь! Ну правда смешно! Представьте, заваливаюсь я к вам в дом
непрошеная, и с порога– фу, вы меня разочаровааааали.... и я ухожу от вааас...
Спасибо за понимание
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – эмоционально высказалась артистка.
Поклонники поддержали звезду. Они посоветовали знаменитости
не обращать внимания на манипуляторов и троллей.
"Ох , Лариса ... люди и не
такую грязь и чушь будут писать ((( не обращайте внимания на дураков, пусть
уходят, машем ручкой 😝", "👌у меня в
офисе есть надпись. Пришли спасибо– ушли большое спасибо!!!! Это про тех у кого
грудная жаба😎", "Те, кто пишет " я
отписываюсь" видимо надеются на то, что их будут уговаривать остаться и
сильно грустить 😅😅", "😂😂😂у меня полружка такая была😂😂😂я ему позвонила и сказала чтоб больше не звонил😂😂😂😂😂😂", – писали интернет-обыватели.