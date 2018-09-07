Телеведущая и актриса Лариса Гузеева поставила не место недругов. Артистка посоветовала уходить молча.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева поставила не местонедругов. Артистка посоветовала уходить молча.Гузеева ведет мокроблог в Сети, в котором делится своими мыслями,иногда очень прямолинейно, снимками с работы, а также рассказывает о личнойжизни и семейных делах. Недавно звезда публиковала снимки со свадьбы своегосына Георгия. Через некоторое время многие кадры ей пришлось удалить и закрытькомментарии.Злопыхатели не могли пройти мимо. Они пытались задеть Ларисуи писали гадости. А сегодня звезда решила не церемониться с недругами инаписала гневную отповедь в личном Instagram. Она дала понять, что выходкинекоторых подписчиков ее уже достали."Недорогие недрузья, прошу вас, не пишите мне, чтоотписываетесь! Ну правда смешно! Представьте, заваливаюсь я к вам в домнепрошеная, и с порога– фу, вы меня разочаровааааали.... и я ухожу от вааас...Спасибо за понимание(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – эмоционально высказалась артистка.Поклонники поддержали звезду. Они посоветовали знаменитостине обращать внимания на манипуляторов и троллей."Ох , Лариса ... люди и нетакую грязь и чушь будут писать ((( не обращайте внимания на дураков, пустьуходят, машем ручкой 😝", "👌у меня вофисе есть надпись. Пришли спасибо– ушли большое спасибо!!!! Это про тех у когогрудная жаба😎", "Те, кто пишет " яотписываюсь" видимо надеются на то, что их будут уговаривать остаться исильно грустить 😅😅", "😂😂😂у меня полружка такая была😂😂😂я ему позвонила и сказала чтоб больше не звонил😂😂😂😂😂😂", – писали интернет-обыватели.