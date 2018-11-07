Принц Гарри стремительно лысеет. От рыжей шевелюры герцога Сассекского скоро останутся лишь воспоминания.

Принц Гарри стремительно лысеет. От рыжей шевелюры герцога Сассекского скоро останутся лишь воспоминания.Известный британский доктор Азим Шахмалак бьет тревогу – принц Гарри рискует навсегда потерять свои волосы. Как пишет The Sun, за облысением может стоять серьезное заболевание.Так, примерно год назад у герцога Сассекского обнаружили маленькую проплешину. Тогда на это никто не обратил внимания, мол возраст, да и наследственность, – ничего страшного. Однако после свадьбы лысина увеличилась вдвое и теперь стремительно завоевывает затылочную область."Если он сейчас же не примет меры, то к 40 годам его ждет раннее облысение, как у брата", – волнуется доктор Шахмалак и рекомендует принцу провести операцию по пересадке волос.В облысении Гарри специалист винит его жену. По мнению доктора, принц не считает необходимым следить за собой, так как обрел семейное счастье. "Мужчины в устоявшихся отношениях склонны меньше делать, чтобы скрыть свою плешивость. Это естественный природный процесс. Сначала самец прихорашивается, чтобы найти партнера для секса, а когда цель достигнута, стимулов выглядеть хорошо становится гораздо меньше", – отметил врач.В свою очередь поклонники королевской семьи согласны, что за плохим видом Гарри стоит Меган. Только вот причина, по словам народа, совсем не в семейной идиллии. Напротив, британцы уверены, что Маркл довела принца до нервного заболевания, поэтому он и лысеет.Отметим, что во время стрессовых ситуаций выпадение волос действительно усиливается. Стресс провоцирует спазмы и негативно влияет на кровообращение, в том числе и в мелких сосудах кожи головы. Это приводит к тому, что волосы не получают достаточного питания, перестают расти, а затем отмирают.А у принца Гарри поводов понервничать в последние месяцы было достаточно. И почти всегда стресс возникал из-за поведения Меган, то она на рынке потеряется, то в лес с заразными москитами без спецодежды лезет.Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца.