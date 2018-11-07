Жена футболиста Павла Мамаева навестила спортсмена в Бутырском следственном изоляторе. Своими мыслями об этой встрече Алана Мамаева поделилась с подписчиками во время прямого эфира в Instagram.

Жена футболиста Павла Мамаева навестила спортсмена в Бутырском следственном изоляторе. Своими мыслями об этой встрече Алана Мамаева поделилась с подписчиками во время прямого эфира в Instagram.Жена полузащитника "Краснодара" утверждает, что ее муж никогда не нападал на людей просто так – на самом деле его спровоцировали на участие в потасовке. "Да, я была у Паши на свидании. Узнала у него, как действительно все было, и мне стало спокойнее. Мой муж не придурок, он не бросается на людей. Тогда действительно была провокация", – сообщила Алана Мамаева.Она также рассказала, что испытывает серьезное давление со стороны общества. Больше всего страдают их дети. "Дети задают много вопросов про Пашу. Скрывать, что он в тюрьме, не получается. Они все знают. Их в саду обсуждают, в журналах читают. Приходится объяснять, что это неспортивное поведение, и дяди ошиблись, но это тяжело. Их выставляют преступниками. Осталось прикрепить только терроризм", – поделилась она.Напомним, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин арестованы до 8 декабря Тверским судом Москвы по делу о хулиганстве. Они были признаны виновными в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Вместе с ними были задержаны младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.