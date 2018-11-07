Вопросы
развития общего и среднего профессионального образования были сегодня в
центре внимания на Охотном Ряду. С докладом перед депутатами в рамках
правительственного часа выступила министр просвещения Ольга Васильева.
После ее выступления законодатели задали интересующие их вопросы, а также указали представителю правительства на некоторые проблемы в развитии образовательной сферы. Речь зашла, в частности, об освоении
инвестиций в отрасль, а также о практике преподавания
одним учителем сразу нескольких дисциплин.
Вопросы
развития общего и среднего профессионального образования были сегодня в
центре внимания на Охотном Ряду. С докладом перед депутатами в рамках
правительственного часа выступила министр просвещения Ольга Васильева.
После ее выступления законодатели задали интересующие их вопросы, а также указали представителю правительства на некоторые проблемы в развитии образовательной сферы. Речь зашла, в частности, об освоении
инвестиций в отрасль, а также о практике преподавания
одним учителем сразу нескольких дисциплин.
Амбициозные задачи
В
ходе своего выступления Ольга Васильева отметила, что в настоящий
момент по программам общего и среднего профессионального образования
обучаются 26 миллионов детей, функционируют около 83 тысяч
образовательных учреждений, в которых трудятся два миллиона педагогов.
По ее словам, задача Министерства просвещения – обеспечение доступности и
качества образования в соответствии с запросами людей.
Васильева
отметила, что майский указ президента Владимира Путина поставил перед
ведомством амбициозные задачи. Как отметила министр, в основу нацпроекта
"Образование" легли две цели. Во-первых, обеспечение глобальной конкурентноспособности отечественного образования, вхождение его в десятку лучших в мире.
Еще
одна цель – воспитание гармонично развитой личности на основе традиций
отечественного культурного наследия. Национальный проект "Образование",
отметила Васильева, будет реализовываться по 10 направлениям и
состоять из специально разработанных региональных проектов. Всего на развитие образовательной отрасли будет выделено 746 миллиардов рублей, отметила министр.
В
качестве примера одного из проектов Васильева рассказала о "Современной
школе". Он направлен на улучшение материально-технической базы,
улучшение педагогического состава и повышение качества образовательного
материала.
Другая
важная задача – создание почти 25 тысяч новых учебных мест в сельской
местности, а также создание в 16 тысячах сельских школ центров
коллективного пользования для реализации задач как научного, так и
гуманитарного профиля.
По
словам главы Министерства просвещения, сейчас отечественное начальное
образование занимает лидирующие позиции, опережая Индию и Китай. Она
отметила, что школьники показывают особенно высокие результаты по
грамотности, математике и естественным наукам. Васильева указала на
необходимость повышения результатов ребят, окончивших девятый класс.
Затрагивая
тему совместной работы подчиненного ей ведомства и Госдумы, Васильева
привела в пример взаимодействие в рамках решения проблемы родительской
оплаты. "Вопрос ее неувеличения
находится на постоянном контроле, так как сегодня есть большой разбег
от минимальной до максимальной оплаты, и мы вместе с профильными
комитетами работаем над решением этой проблемы", – сказала она.
Вопросы, требующие решения
После
выступления министра слово взяли депутаты. Так, председатель думского
комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов заострил внимание
парламентариев и членов правительства на проблемах, с которыми
сталкивается в настоящее время отечественная система образования.
В частности, депутат усомнился, что поставленная президентом задача
ликвидировать к 2025 году вторую смену будет решена. В качестве одной из
главных проблем Никонов выделил и обеспечение школ высокоскоростным
интернетом.
Посетовал
законодатель также и на недостаточность освоения инвестиций в
образовательной отрасли. Глава профильного комитета нижней палаты
озвучил неутешительные данные, согласно которым в текущем году было
использовано лишь 8% средств, выделенных на строительство яслей.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин назвал сложившуюся ситуацию печальной. "Мы
можем говорить о национальном проекте, о задачах, которые необходимо
решать в будущем, но
если только реализация того, что есть, будет составлять несколько
процентов в течение года, понятно, к чему это приведет", – заявил спикер
Госдумы.
Обращаясь
к коллегам-депутатам, председатель нижней палаты призвал их учитывать
роль педагога в системе школьного образования. Володин с сожалением
отметил, что такой важный вопрос как повышение престижа профессии
учителя не был затронут в ходе правительственного часа.
Спикер
подчеркнул, что необходимо говорить о конкретных показателях
эффективности, за которые должно отвечать правительство. "Прошел год —
что сделано? Какое количество школ введено? На какие мы уровни вышли?" -
сказал Володин.
Парламентский контроль
В
связи с этим законодатель особо отметил роль парламентского контроля.
"Никто не снимал с нас эту обязанность", – добавил председатель нижней
палаты.
Кроме
того, он указал на недопустимость практики, когда один учитель
преподает несколько предметов. Председатель нижней палаты
поинтересовался у главы Минпроса о количестве вакансий в школах и спросил ее о том, сколько педагогов преподают несколько дисциплин одновременно.
"Что
касается процентного соотношения, то у нас вакансий по всей стране чуть
меньше 1%, у нас входящих учителей непосредственно каждый день в класс —
1,5 миллиона человек", – ответила министр. Однако данные по учителям-межпредметникам она предоставить не смогла, пообещав сделать это позднее.
Васильева
выразила несогласие по поводу того, что один учитель не может
заниматься преподаванием двух или нескольких предметов. Глава ведомства
напомнила о довоенных и послевоенных годах, когда такая практика была
широко распространена.
Вячеслав
Володин, в свою очередь, выразил категорическое несогласие с позицией
министра. "Основной показатель работы и министерства, и региональных
министерств как раз заключается в том, чтобы у нас преподаватель,
которого готовят в вузе, преподавал предмет, который он знает
досконально и может эти знания передать нашим школьникам и ученикам", —
отметил спикер.
Законодатель отметил, что без понимания масштабов дефицита учительских кадров невозможно эффективно решать данную проблему. "Если мы не говорим о том, сколько у нас "совмещенников"
работают не по своей специальности, если мы не можем сказать, сколько у
нас учителей пенсионного возраста работают – им спасибо, что они в
школе остались, что они работают, но если завтра они уйдут, то кто их
заменит? Вот вопрос", – обратился Володин к Васильевой.
Статус учителя
О повышении статуса педагога высказалась и депутат от "Единой России" Алена Аршинова.
Она указала министру просвещения на по-прежнему низкую заработную плату учителя. "Многие
педагоги работают на две ставки, получают низкую зарплату и завалены
отчетностью", – посетовала парламентарий.
Проблему
бюрократизации школы затронул и член фракции КПРФ Олег Смолин. Он
поинтересовался у министра просвещения, какие меры предпринимаются для
улучшения создавшейся ситуации. Васильева
не стала углубляться в
подробности, ответив лишь, что работа в этом направлении продолжается.
Вопросы
к деятельности Министерства просвещения были и у других членов нижней
палаты. Так, парламентарии просили Васильеву рассказать о работе с
трудными подростками, о качестве питания в образовательных учреждениях,
обеспечения их безопасности и многих других аспектах.