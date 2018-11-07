Вопросы развития общего и среднего профессионального образования были сегодня в центре внимания на Охотном Ряду. С докладом перед депутатами в рамках правительственного часа выступила министр просвещения Ольга Васильева. После ее выступления законодатели задали интересующие их вопросы, а также указали представителю правительства на некоторые проблемы в развитии образовательной сферы. Речь зашла, в частности, об освоении инвестиций в отрасль, а также о практике преподавания одним учителем сразу нескольких дисциплин.

Вопросыразвития общего и среднего профессионального образования были сегодня вцентре внимания на Охотном Ряду. С докладом перед депутатами в рамкахправительственного часа выступила министр просвещения Ольга Васильева.После ее выступления законодатели задали интересующие их вопросы, а также указали представителю правительства на некоторые проблемы в развитии образовательной сферы. Речь зашла, в частности, об освоенииинвестиций в отрасль, а также о практике преподаванияодним учителем сразу нескольких дисциплин.Амбициозные задачиходе своего выступления Ольга Васильева отметила, что в настоящиймомент по программам общего и среднего профессионального образованияобучаются 26 миллионов детей, функционируют около 83 тысячобразовательных учреждений, в которых трудятся два миллиона педагогов.По ее словам, задача Министерства просвещения – обеспечение доступности икачества образования в соответствии с запросами людей.Васильеваотметила, что майский указ президента Владимира Путина поставил передведомством амбициозные задачи. Как отметила министр, в основу нацпроекта"Образование" легли две цели. Во-первых, обеспечение глобальной конкурентноспособности отечественного образования, вхождение его в десятку лучших в мире.Ещеодна цель – воспитание гармонично развитой личности на основе традицийотечественного культурного наследия. Национальный проект "Образование",отметила Васильева, будет реализовываться по 10 направлениям исостоять из специально разработанных региональных проектов. Всего на развитие образовательной отрасли будет выделено 746 миллиардов рублей, отметила министр.качестве примера одного из проектов Васильева рассказала о "Современнойшколе". Он направлен на улучшение материально-технической базы,улучшение педагогического состава и повышение качества образовательногоматериала.Другаяважная задача – создание почти 25 тысяч новых учебных мест в сельскойместности, а также создание в 16 тысячах сельских школ центровколлективного пользования для реализации задач как научного, так игуманитарного профиля.Пословам главы Министерства просвещения, сейчас отечественное начальноеобразование занимает лидирующие позиции, опережая Индию и Китай. Онаотметила, что школьники показывают особенно высокие результаты пограмотности, математике и естественным наукам. Васильева указала нанеобходимость повышения результатов ребят, окончивших девятый класс.Затрагиваятему совместной работы подчиненного ей ведомства и Госдумы, Васильевапривела в пример взаимодействие в рамках решения проблемы родительскойоплаты. "Вопрос ее неувеличениянаходится на постоянном контроле, так как сегодня есть большой разбегот минимальной до максимальной оплаты, и мы вместе с профильнымикомитетами работаем над решением этой проблемы", – сказала она.Вопросы, требующие решенияПослевыступления министра слово взяли депутаты. Так, председатель думскогокомитета по образованию и науке Вячеслав Никонов заострил вниманиепарламентариев и членов правительства на проблемах, с которымисталкивается в настоящее время отечественная система образования.В частности, депутат усомнился, что поставленная президентом задачаликвидировать к 2025 году вторую смену будет решена. В качестве одной изглавных проблем Никонов выделил и обеспечение школ высокоскоростныминтернетом.Посетовалзаконодатель также и на недостаточность освоения инвестиций вобразовательной отрасли. Глава профильного комитета нижней палатыозвучил неутешительные данные, согласно которым в текущем году былоиспользовано лишь 8% средств, выделенных на строительство яслей.СпикерГосдумы Вячеслав Володин назвал сложившуюся ситуацию печальной. "Мыможем говорить о национальном проекте, о задачах, которые необходиморешать в будущем, ноесли только реализация того, что есть, будет составлять несколькопроцентов в течение года, понятно, к чему это приведет", – заявил спикерГосдумы.Обращаяськ коллегам-депутатам, председатель нижней палаты призвал их учитыватьроль педагога в системе школьного образования. Володин с сожалениемотметил, что такой важный вопрос как повышение престижа профессииучителя не был затронут в ходе правительственного часа.Спикерподчеркнул, что необходимо говорить о конкретных показателяхэффективности, за которые должно отвечать правительство. "Прошел год —что сделано? Какое количество школ введено? На какие мы уровни вышли?" -сказал Володин.Парламентский контрольсвязи с этим законодатель особо отметил роль парламентского контроля."Никто не снимал с нас эту обязанность", – добавил председатель нижнейпалаты.Крометого, он указал на недопустимость практики, когда один учительпреподает несколько предметов. Председатель нижней палатыпоинтересовался у главы Минпроса о количестве вакансий в школах и спросил ее о том, сколько педагогов преподают несколько дисциплин одновременно."Чтокасается процентного соотношения, то у нас вакансий по всей стране чутьменьше 1%, у нас входящих учителей непосредственно каждый день в класс —1,5 миллиона человек", – ответила министр. Однако данные по учителям-межпредметникам она предоставить не смогла, пообещав сделать это позднее.Васильевавыразила несогласие по поводу того, что один учитель не можетзаниматься преподаванием двух или нескольких предметов. Глава ведомстванапомнила о довоенных и послевоенных годах, когда такая практика былашироко распространена.ВячеславВолодин, в свою очередь, выразил категорическое несогласие с позициейминистра. "Основной показатель работы и министерства, и региональныхминистерств как раз заключается в том, чтобы у нас преподаватель,которого готовят в вузе, преподавал предмет, который он знаетдосконально и может эти знания передать нашим школьникам и ученикам", —отметил спикер.Законодатель отметил, что без понимания масштабов дефицита учительских кадров невозможно эффективно решать данную проблему. "Если мы не говорим о том, сколько у нас "совмещенников"работают не по своей специальности, если мы не можем сказать, сколько унас учителей пенсионного возраста работают – им спасибо, что они вшколе остались, что они работают, но если завтра они уйдут, то кто ихзаменит? Вот вопрос", – обратился Володин к Васильевой.Статус учителяО повышении статуса педагога высказалась и депутат от "Единой России" Алена Аршинова.Она указала министру просвещения на по-прежнему низкую заработную плату учителя. "Многиепедагоги работают на две ставки, получают низкую зарплату и заваленыотчетностью", – посетовала парламентарий.Проблемубюрократизации школы затронул и член фракции КПРФ Олег Смолин. Онпоинтересовался у министра просвещения, какие меры предпринимаются дляулучшения создавшейся ситуации. Васильеване стала углубляться вподробности, ответив лишь, что работа в этом направлении продолжается.Вопросык деятельности Министерства просвещения были и у других членов нижнейпалаты. Так, парламентарии просили Васильеву рассказать о работе струдными подростками, о качестве питания в образовательных учреждениях,обеспечения их безопасности и многих других аспектах.