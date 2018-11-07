У Дональда Трампа не самый простой день. Вскоре станет понятно, сумел ли американский лидер выиграть битву за Конгресс. Американская пресса сейчас пестрит яркими заголовками: С ним или без него?, Белый дом готовится к массивной реорганизации. И это не удивительно.

У Дональда Трампа не самый простой день. Вскоре станет понятно, сумел ли американский лидер выиграть битву за Конгресс. Американская пресса сейчас пестрит яркими заголовками: "С ним или без него?", "Белый дом готовится к массивной реорганизации". И это не удивительно. Нынешние выборы в Конгресс только формально называются промежуточными, но для Трампа они обещают быть не менее судьбоносными, чем президентские. И если вдруг Палату представителей оккупируют демократы, Вашингтон может столкнуться с глубочайшим политическим кризисом.В США не бывает дней тишины. Голосование здесь в Техасе началось, но вся агитация на месте. Электоральные предпочтения избирателей кандидаты в сенаторы и конгрессмены, в судьи и в члены муниципальных советов испытывают на прочность даже на последних метрах у участков. Вдруг кто-то решит передумать.Раннее утро, а на избирательном участке в городе Макаллен, что на границе с Мексикой, уже многолюдно. К машинам для голосования сразу не подойти."К моменту открытия участка выстроилась очередь из 20 человек, что весьма необычно для нашего района. Но эти выборы вызывают большой интерес, во многом из-за того, что мы — пограничный штат, и результат выборов напрямую на нас повлияет. Во время предварительного голосования у нас также был рекорд. И мы ожидаем того же в день выборов", — поясняет член участковой избирательной комиссии Марлен Сармиенто.За пару недель кампании обеих партий взяли в свои руки тяжеловесы. От демократов старался Барак Обама. За республиканцев агитировал Дональд Трамп. Спеша на помощь однопартийцам, выступал порой прямо на летном поле. В последний день облетел сразу три штата — Огайо, Индиану и Миссури.5,5 миллиардов долларов на рекламу- небывалые траты для промежуточных выборов. Большое число женских имен — и это в новинку. Например, в Аризоне за пост сенатора борются сразу две дамы — демократ Кирстен Синема и республиканка Марта Мак Салли. Женскую тему Трамп тоже не обошел."Суть в том, что моя дочь Иванка очень, очень... но мы ведь больше не можем использовать слово "красивая", когда мы говорим о женщинах! Это политически некорректно! "Я никогда больше не назову женщину красивой!" — пусть каждый присутствующий здесь мужчина поднимет руку и поклянется в этом!" – в шутку призывает Дональд Трамп.На CNN по горячим следам устроили разбор полетов."И эти слова президент произносит в тот момент, когда он является токсичным для многих женщин, которые когда-то были верными сторонницами республиканцев. Об этом свидетельствует последний опрос CNN. Мы видим, что женщины предпочитают кандидатов-демократов", — заявляет ведущий телеканала в студии.Пока ведущие либерального телеканала обсуждают Трампа в студии, корреспонденты стараются у участков. Законом не запрещено, но выглядит это как помощь своим.- Повлиял ли президент Трамп на ваш выбор?- Нет. Я всегда за консерваторов. Я всегда голосую за свободу.- За свободу? Так, у нас тут преданный сторонник. Девушка, а вы? Повлиял ли на ваш выбор президент Дональд Трамп?- Да.- Тогда можно я спрошу, за кого вы проголосовали?- Я отказываюсь говорить.- Да? Хорошо. Это Америка, у вас есть право не отвечать.Впрочем, Трамп — политик непредсказуемый. Такой же может быть и результат.Пока считается, что республиканцы почти наверняка сохранят сенат — из 100 членов там переизбирают 35 сенаторов — и потеряют нижнюю палату (на кону все 435 кресел). Для американской системы, в принципе, ничего необычного. Контроль над Палатой представителей по результатам первых для себя промежуточных выборов президентам США удавалось сохранять лишь дважды — в 1934 и в 2002 году.Возможно, Трамп решил рискнуть, а потому так активно стал брать Америку на испуг, как раз темой мигрантов. Один из его роликов накануне даже удалили с Facebook. Сочли расистским.Столь радикальный подход грозит сыграть с однопартийцами президента США злую шутку даже в их вечной цитадели. В Техасе за пост сенатора с Тедом Крузом борется демократ Бето О'Рурк и, говорят, может преподнести сюрприз. Идею Трампа отправить к границе войска в Штате Одинокой Звезды многие выходцы из Мексики встретили в штыки.- Плохая идея, все хотят работать. Это все об этом. Но он не понимает этого, — говорит Луис Санчес.- Вам Трамп не нравится?- Он вообще никому не нравится, честно говоря.Одна из временных военных баз, которую Пентагон оборудовал в ходе операции "Верный патриот", расположились прямо возле контрольно-пропускного пункта на мексиканской границе у городка Прогресо. Но прогресса нет. Каравана на горизонте не видно, и главный противник американских военных сейчас — это мошкара из соседних болот. Уж слишком ее здесь много.Бойцов армии США перекидывали со всей Америки. Например, двое прибыли из Канзаса."Мы здесь для поддержки пограничной службы США и их миссии", — поясняет военнослужащий американской армии Брендан Энесси.- Сколько здесь всего войск?- Хороший вопрос! Понятия не имею!Всего к границе должны будут перебросить 15 тысяч военных, что обойдется американской казне в 200 миллионов долларов. Есть в этой сумме и то, что заплатят водителю Хуану, который возит на своей фуре хаммеры и армейские бульдозеры, а от политики держится подальше."Я просто делаю свою работу, чтобы кормить семью. Я ни за Трампа, ни за кого, посередине", — описывает свою позицию водитель Хуан Феррейро.- Но для вас это хорошо?"Да, делать деньги — это хорошо. Вот и все", — соглашается Хуан.А большие деньги делать еще лучше. Придет ли в долину Рио-Гранде караван мигрантов из Гондураса еще не ясно, а вот стена Трампа здесь уже точно появится. Федеральные власти выделяют первые 145 миллионов техасскому подрядчику для строительства пилотного 13-километрового участка. Армированный бетон. Высота — примерно пять с половиной метров. Работы начнут уже в феврале 2019 года.