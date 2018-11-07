Алла Пугачева опубликовала видеозаписи, на которых запечатлела содержательные беседы с о своими пятилетними детьми Гарри и Елизаветой. Ребята сообщили, что намерены на зиму уехать.

Алла Пугачева опубликовала видеозаписи, на которых запечатлела содержательные беседы с о своими пятилетними детьми Гарри и Елизаветой. Ребята сообщили, что намерены на зиму уехать.Пока юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин гастролирует по Америке, Алла Пугачева забрала у него эстафетную палочку и теперь сама обнародует видео, на которых запечатлены их дети, сын Гарри и дочь Елизавета. В частности, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Пугачева опубликовала ролики, где беседует с ребятами.Все начинается с того, что Гарри, Лиза и Алла Борисовна сидят за столом. Гарри объявил, что ест бутерброд с колбасой и продемонстрировал закуску. В свою очередь, Елизавета показала, что кушает йогурт, и сообщила, что, как и мама, любит халву и конфеты определенной марки. Гарри не полез за словом в карман и рассказал, какие еще конфеты любит Примадонна (и он тоже). "Семейная "Вкусовщина"🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала публикацию Пугачева.В другом ролике Гарри заявил о том, что намерен на зиму уехать, и даже уточнил, к кому – папе. А потом быстро добавил, что и к маме. Елизавета с серьезным видом сообщила, что тоже уедет, но только "дальше, и одна". "Пока самолетики игрушечные, Слава Богу. Далеко не улетят✈️" – заключила Алла Борисовна.Многочисленные подписчики разом пришли в умиление от видеозаписей. "Самое дорогое богатство это дети, они замечательны", "Здоровья и счастья всей семье!", "Чудесные детки!", "Лапочки, такие классные", "Грустно когда понимаешь что дети вырастут и улетят... материнская тоска. Я плачу", "Самое "сладкое время", "Чуды чудные", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.