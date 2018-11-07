Не замечают организованной парковки. Жителям 42-го дома по проспекту Строителей стали приходить штрафы за парковку рядом с домом. О нарушениях автолюбителям сообщают инспекторы Владоблтехнадзора. Сами автомобилисты не понимают, почему они должны оплачивать штрафы, если паркуются в специально отведенном для этого месте. Претензии инспекторы предъявляют к тому, что автолюбители ставят машины на газоне, хотя на фото, приложенных к штрафам, ясно видно, что под колесами щебенка

(пр-кт Строителей)Эта парковка у жильцов дома № 42 пользуется популярностью. Выезд удобный, под колесами щебёнка, да и от дома близко. Автолюбители оставляют здесь свои машины последние 5 лет. Но недавно людей стали штрафовать за неправильную парковку. В "письмах счастья" от Владоблтехнадзора написано, что водители поставили свои машины совсем не на щебёнке, а на газоне.Светлана Георгиева, житель дома № 42: "Вы приходите домой, приезжаете, а у вас тут сделано, то есть вы сразу радостный начинаете пользоваться и ставить. Вы как сторонний человек увидели газон? Наверняка вы увидели парковку. Нормальное парковочное место. И как обычный обыватель вы встанете сюда и крайне удивитесь, к вам придет штраф, и вы узнаете, что газон выглядит вот так".Ирина Гусева, житель дома № 42: "Говорят, что я поставила машину на газон, который газоном по факту не является. У нас есть определение, что является газоном в том же законе. Они сами это определение не знают. Они говорят мне, что тут есть поребрик, хотя поребрик тут опущенный. Мне сказали, что этот поребрик заездили, поэтому он такой низкий".Сомнений нет, штраф выписан именно за парковку на этом "пятачке". Подтверждают это и фотографии, сделанные инспекторами Владоблтехнадзора. Именно это казённое учреждение взимает штрафы за подобные нарушения. При этом, как рассказывают жители, сумма взысканий совсем не маленькая - от 800 до 3 тысяч рублей. Жители негодуют, парковочные места они получили в подарок, а теперь за него их ещё и штрафуют.Светлана Георгиева, житель дома № 42: "Когда нам сделали эту парковку. Сделали нам её силами города. Парковку, которую мы даже не знали, то есть это был подарок, подарок города жителям. Вы много знаете подарков, которые просто так делает власть? Вот это вот один из них!"Оборудовать парковочные места в этой зоне жителям несколько лет назад помог депутат этого округа. А вот оформить территорию как парковку люди забыли. Парковка на придомовой территории может появиться только согласно определённому порядку. Первое и самое главное - эта парковка должна быть утверждена на общедомовом собрании, и только после того как будет составлена вся документация, ордер на парковку передается в обслуживающую организацию.Олег Кузьмин главный специалист административно-технического надзора Владоблтехнадзор: "Управляющая компания, которая управляет домами и 44б, и 42 домом – ЖРЭП-8. Мы сделали им официальный запрос зарегистрированный. У них есть технические паспорта этих домов, чтобы сообщить, чем является этот участок местности. Они нам дали ответ, что этот участок местности является газоном! А вот что ещё надо, чтобы подтвердить, что это газон?"До августа 2017 года процедура узаконивания парковок была намного проще. Всё, что нужно было для этого сделать жителям, - на общем собрании утвердить место для стоянки автомобилей. Общее решение сохранялось у жителей или в управляющей компании. В данном случае, если оно имеется, то все административные дела можно оспорить в суде.