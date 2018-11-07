Золотой голос России осчастливил свою поклонницу. Николай Басков расцеловал зрительницу после концерта в Каунасе.

"Золотой голос России" осчастливил своюпоклонницу. Николай Басков расцеловал зрительницу после концерта в Каунасе.Подробности своей поездки в Литву Николай Басков изложил всвоем микроблоге Instagram.На кадрах опубликованного ролика видно, как во время концерта звезды в Каунасек сцене подошла поклонница. Артист расцеловал обнявшую его женщину в зеленом. Апотом исполнил специально для нее песню "С днем рождения тебя".К поздравлениям присоединился весь зал. Получившаяперсональное поздравление от кумира женщина ушла из зала счастливой – подбурные аплодисменты остальных зрителей.Напомним, что несколько недель назад и сам Басков отмечалдень рождения. 15 октября артисту исполнилось 42 года. Близкие и коллегинаперебой поздравляли Николая. Филипп Киркоров разместил в микроблоге подборкуиз совместных с Басковым архивных снимков, пишет .Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что 35-летняя Виктория Лопырева беременна. Поводом для слухов послужили фотографии и видео гламурной блондинки, на которых любительница обтягивающих нарядов и разнообразных бикини стала демонстрировать свободные костюмы.Первый, о ком все подумали как об отце ребенка – Николай Басков. До последнего времени утверждалось, что "натуральный блондин" и модель любят друг друга и должны сыграть свадьбу. Однако певец сообщил, что еще в январе расстался с Викторией и к беременности сексапильной блондинки не имеет никакого отношения.