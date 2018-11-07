Накануне жители сразу нескольких домов в центральном и восточном районах города остались без воды. Многие связывали её отсутствие с аварией, которая произошла вечером 6 ноября на пересечении улиц Гастелло и Тракторной.

Накануне жители сразу нескольких домов в центральном и восточном районах города остались без воды. Многие связывали её отсутствие с аварией, которая произошла вечером 6 ноября на пересечении улиц Гастелло и Тракторной. На видео заметно, как струи воды бьют из под земли фонтаном. Однако в администрации города разъяснили: воду у жителей отключили из-за падения давления в сетях водоснабжения в результате повреждения кабельной линии на электросетях. Восстановить водоснабжение удалось за три часа. Что же касается фонтана на Тракторной, то в администрации города заявили, что он образовался в результате повреждения пожарного гидранта. В МЧС эту информацию не подтверждают.