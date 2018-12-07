Анну Семенович то и дело бомбардируют вопросами, когда она наконец выйдет замуж и родит. В итоге, расставившая все точки над i в этих вопросах артистка уехала из России.

Анну Семенович то и дело бомбардируют вопросами, когда она наконец выйдет замуж и родит. В итоге, расставившая все точки над i в этих вопросах артистка уехала из России.Несколько дней назад Анна Семенович оставила весьма пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По всей видимости, к публикации артистку толкнули постоянные вопросы, почему в свои 38 лет она ни разу не была замужем и не родила ребенка. Доведенная до точки певица решила раз и навсегда прояснить эту ситуацию."Многие мне написали, что я слишком много работаю и что пора остановиться, срочно родить детей и выйти замуж! Я очень тронута такой заботой но я вам еще раз напомню, что я из тех людей, которые в этой жизни стараются делать только то, что их радует и приносит удовольствие! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – заявила Семенович.Артистка объяснила, что ее вполне устраивает тот образ жизни, который она ведет. "Моя работа меня очень сильно радует, это очень интересный путь развития и творчества. Любимые не переживайте, придет время и я обязательно стану мамой и женой, тогда начнется новый этап моей жизни . Я верю вам, что дети дают нам много счастья и я уже почти готова к этому счастью 😂 А пока я буду получать кайф от концертов, полетов , разных городов, волнения перед выходом на сцену , от новых идей и планов, и конечно новых песен! Моя жизнь полна приключений , интересных встреч, разных безумно крутых событий и я дико увлечена ее сценарием 😉 " – завершила свой пост Анна.В заключение певица объявила, что уезжает в Италию. Действительно, вскоре артистка начала публиковать фотографии и короткие видео из Рима. Однако для чего именно она туда отправилась, Анна предпочла пока не говорить.