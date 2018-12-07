Единая Россия усовершенствует свои дискуссионные платформы в соответствии с основополагающими ценностями партии. Это сделает ее более открытой и позволит эффективнее решать проблемы граждан.

"Единая Россия"усовершенствует свои дискуссионные платформы в соответствии с основополагающимиценностями партии. Это сделает ее более открытой и позволит эффективнее решатьпроблемы граждан.Работа дискуссионныхплатформ будет приближена к основополагающим ориентирам партии: благополучиючеловека, лидерству и развитию, единству и суверенитету. С таким предложениемвыступил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко,выступая на XVIII съезде партии.Базовые ценности былиопределены во время весенних дискуссий "Направление-2026" и поддержаны на региональныхконференциях, сказал Ревенко. Но спектр тем, которые предлагается обсуждать надискуссионных площадках, будет намного шире."К примеру, лидерство иразвитие – это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качествожизни людей. Благополучие человека – это темы социальной политики, экологии,развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет – это не толькопатриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории,единства страны", – пояснил Ревенко.С предложением объединитьработу дискуссионных платформ в одну площадку на съезде выступил секретарьИркутского регионального отделения партии Сергей Сокол. По его мнении, во главуугла следует поставить решение социальных и экономическихвопросов, проблем ЖКХ, образования и медицины.Сегодня,7 декабря в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". На форумсъехались более трех тысяч делегатов и гостей. В первый день работают тридискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и"Лидерство". Завтра откроются площадки "Экономика роста","Качество жизни", "Городская среда и чистая страна","Развитие сельских территорий".