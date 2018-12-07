Единая Россия
усовершенствует свои дискуссионные платформы в соответствии с основополагающими
ценностями партии. Это сделает ее более открытой и позволит эффективнее решать
проблемы граждан.
"Единая Россия"
усовершенствует свои дискуссионные платформы в соответствии с основополагающими
ценностями партии. Это сделает ее более открытой и позволит эффективнее решать
проблемы граждан.
Работа дискуссионных
платформ будет приближена к основополагающим ориентирам партии: благополучию
человека, лидерству и развитию, единству и суверенитету. С таким предложением
выступил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко,
выступая на XVIII съезде партии.
Базовые ценности были
определены во время весенних дискуссий "Направление-2026" и поддержаны на региональных
конференциях, сказал Ревенко. Но спектр тем, которые предлагается обсуждать на
дискуссионных площадках, будет намного шире.
"К примеру, лидерство и
развитие – это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество
жизни людей. Благополучие человека – это темы социальной политики, экологии,
развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет – это не только
патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории,
единства страны", – пояснил Ревенко.
С предложением объединить
работу дискуссионных платформ в одну площадку на съезде выступил секретарь
Иркутского регионального отделения партии Сергей Сокол. По его мнении, во главу
угла следует поставить решение социальных и экономических
вопросов, проблем ЖКХ, образования и медицины.
Сегодня,
7 декабря в Москве открылся XVIII съезд "Единой России". На форум
съехались более трех тысяч делегатов и гостей. В первый день работают три
дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и
"Лидерство". Завтра откроются площадки "Экономика роста",
"Качество жизни", "Городская среда и чистая страна",
"Развитие сельских территорий".