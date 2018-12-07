В Ярославле прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Локомотивом и финским Йокеритом. Гости сумели добиться победы со счетом 3:0 и обошли команду Дмитрия Квартального в турнирной таблице Западной конференции.

В Ярославле прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Локомотивом" и финским "Йокеритом". Гости сумели добиться победы со счетом 3:0 и обошли команду Дмитрия Квартального в турнирной таблице Западной конференции.Дублем в составе победителей отметился американский нападающий Стив Мозес. Еще одну шайбу записал на свой счет финский форвард "шутов" Ессе Йоэнсуу."Йокерит" поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков после 34 игр. "Локомотив" опустился на четвертое место (49 баллов, 37 игр).