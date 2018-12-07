Участники благотворительного автопробега посетили детский дом в Ковровском районе.
6 декабря «Объединенная редакция МВД России» и Управление общественных связей МВД России дали старт благотворительному автопробегу «Новогодний патруль». Первой точкой на маршруте следования стала Владимирская область. Ведущие радиостанции «Милицейская волна» вместе с сотрудниками пресс-службы регионального Управления МВД России и межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» прибыли в детский дом поселка Мелехово.
Сотрудниками полиции при содействии члена Общественного совета Владимира Асташкина для мероприятия была подготовлена новогодняя программа. Вместе с гостями и любимыми новогодними персонажами – Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой - ребята отправились в предновогоднее путешествие по сказочной стране в сопровождении радиостанции «Милицейская волна».
Внучка Полицейского Деда Мороза познакомила воспитанников детского дома с ведущим радиостанции Романом Чупровым. Едва гостю стоило выйти на сцену, из разных уголков зала посыпались вопросы. «Как попасть на радио?», «А какие гости приходят на программы и приходил ли Дядя Стёпа?», «Какими самыми важными качествами должны обладать журналисты?» - ребят интересовало всё, что касается специфики работы на радио. Роман Чупров не оставил без внимания ни один вопрос, отметив любознательность ребят и невероятно теплую атмосферу, которая царит в детском доме.
Поддержали диалог и сотрудники полиции. Представители руководства межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» рассказали о том, как поступить на службу в органы внутренних дел, поделились личным опытом, пояснив, почему выбрали именно эту профессию. Также полицейские ответили на вопросы ребят об особенностях работы в некоторых полицейских службах.
Во время путешествия Снегурочка и Дед Мороз в игровой форме напомнили ребятам об основных правилах безопасного поведения. По общему мнению гостей, самые важные правила личной безопасности воспитанники детского дома знают на «отлично»!
В завершение сказочного путешествия участники автопробега вручили ребятам подарки - специально разработанные МВД России раскраски, а также красочные книги и сладости. А самым большим подарком для воспитанников детского дома стала возможность поздравить всех слушателей «Милицейской волны» с Новым годом, почувствовав себя самыми настоящими ведущими радио!
Прощаясь с гостями, мальчишки и девчонки поблагодарили гостей за праздник и пригласили посетить детский дом снова.
Автомобиль «Новогоднего патруля» с подарками и отличным настроением на борту отправился дальше, дарить тепло и заботу тем, кто особенно в ней нуждается.