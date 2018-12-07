Участники благотворительного автопробега посетили детский дом в Ковровском районе.

6 декабря «Объединенная редакция МВД России» и Управление общественных связей МВД России дали старт благотворительному автопробегу «Новогодний патруль». Первой точкой на маршруте следования стала Владимирская область. Ведущие радиостанции «Милицейская волна» вместе с сотрудниками пресс-службы регионального Управления МВД России и межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» прибыли в детский дом поселка Мелехово.Сотрудниками полиции при содействии члена Общественного совета Владимира Асташкина для мероприятия была подготовлена новогодняя программа. Вместе с гостями и любимыми новогодними персонажами – Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой - ребята отправились в предновогоднее путешествие по сказочной стране в сопровождении радиостанции «Милицейская волна».Внучка Полицейского Деда Мороза познакомила воспитанников детского дома с ведущим радиостанции Романом Чупровым. Едва гостю стоило выйти на сцену, из разных уголков зала посыпались вопросы. «Как попасть на радио?», «А какие гости приходят на программы и приходил ли Дядя Стёпа?», «Какими самыми важными качествами должны обладать журналисты?» - ребят интересовало всё, что касается специфики работы на радио. Роман Чупров не оставил без внимания ни один вопрос, отметив любознательность ребят и невероятно теплую атмосферу, которая царит в детском доме.Поддержали диалог и сотрудники полиции. Представители руководства межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» рассказали о том, как поступить на службу в органы внутренних дел, поделились личным опытом, пояснив, почему выбрали именно эту профессию. Также полицейские ответили на вопросы ребят об особенностях работы в некоторых полицейских службах.Во время путешествия Снегурочка и Дед Мороз в игровой форме напомнили ребятам об основных правилах безопасного поведения. По общему мнению гостей, самые важные правила личной безопасности воспитанники детского дома знают на «отлично»!В завершение сказочного путешествия участники автопробега вручили ребятам подарки - специально разработанные МВД России раскраски, а также красочные книги и сладости. А самым большим подарком для воспитанников детского дома стала возможность поздравить всех слушателей «Милицейской волны» с Новым годом, почувствовав себя самыми настоящими ведущими радио!Прощаясь с гостями, мальчишки и девчонки поблагодарили гостей за праздник и пригласили посетить детский дом снова.Автомобиль «Новогоднего патруля» с подарками и отличным настроением на борту отправился дальше, дарить тепло и заботу тем, кто особенно в ней нуждается.