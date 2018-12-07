Срок ареста главы общероссийского движения За права человека Льва Пономарева сокращен с 25 до 16 суток, передает РИА Новости. 77-летний правозащитник был задержан на акции у ФСБ и признан виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Срок ареста главы общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева сокращен с 25 до 16 суток, передает РИА Новости. 77-летний правозащитник был задержан на акции у ФСБ и признан виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия.Судья счел срок в 25 суток чрезмерно суровым и сократил его.Суд первой инстанции установил, что Пономарев нарушил закон, когда опубликовал в Facebook призыв к несогласованной акции. Адвокат Пономарева Генри Резник назвал арест незаконным, поскольку правозащитник не совершал призывы, а сделал перепост, причем, по словам адвоката, и в исходном посте не было призыва к участию в акции, а лишь информация о ее проведении.Другой адвокат отметил, что авторы изначального поста просили не брать участников акции атрибутику и не выходить на проезжую часть. Сам Пономарев заявил журналистам, что его не хотят выпускать до запланированного на 16 декабря "Марша за мир".Председатель совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов уже заявил, что решение суда о 16 сутках ареста должно быть обжаловано. Он также не исключил, что кто-то из членов Совета может поднять этот вопрос на встрече с президентом 11 декабря, передает "Интерфакс".