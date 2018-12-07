Российских журналистов пересажать по тюрьмам, создать собственный аналог украинского сайта Миротворец, а если что — стрелять на поражение. Это лишь некоторые из новых идей форума Свободной России. Представители так называемой несистемной оппозиции вновь собрались в Вильнюсе.

Российских журналистов пересажать по тюрьмам, создать собственный аналог украинского сайта "Миротворец", а если что — стрелять на поражение. Это лишь некоторые из новых идей форума "Свободной России". Представители так называемой несистемной оппозиции вновь собрались в Вильнюсе, чтобы в очередной раз поговорить о том, как освободить Россию от тех, кто им мешает. Правда, в отличие от прошлого года мероприятие вышло более скромным. Видимо, число спонсоров маргинальной публики сократилось, что сама публика попыталась компенсировать большей агрессивностью, причем не только на словах.В этом году ни шикарных отелей, ни замков. Оппозиция заседает в "Клубе купцов". По соседству находится министерство иностранных дел Литвы — куратор этих посиделок. Может показаться странным: рассуждения о свободной России в несвободной от Вашингтона Литве. Но какая разница, кто платит? Хозяин музыку заказывает, проплаченная оппозиция выступает.Аккредитацию получили только приближенные особы. Это, видимо, и есть свобода слова в ее европейском понимании. Журналистов российских государственных телеканалов даже за дверь не пустили.- Пожалуйста, уходите!- Вы меня что выталкивать будете? Я хочу встретиться с организаторами и зайти туда. Я могу пройти к организаторам?- Нет, не можете.Охрана ловит команды налету и, угрожая полицией, выталкивает прессу. Зато тепло встречают тех, кто из России давно уехал и теперь трусливо из-за кордона пытается решать ее судьбу.Адвокат Фейгин язык развяжет среди своих. Он начинает даже не с России, а с Интерпола. Обвиняет международную полицию в коррупции, неэффективности. Утверждает, что создавали эту структуру для преследования политических диссидентов. И Россия этим, конечно, пользуется."А кого-нибудь разыскивали через Интерпол? Вот у нас, жалко, отсутствует Пономарев. Не вижу его. С удовольствием бы сейчас подключили его к дискуссии", — сказал Фейгин.Бывший депутат Государственный Думы Илья Пономарев в это время давал интервью российским журналистам. Он еще в 2014-ом сбежал на Украину, но судьба Незалежной его мало волнует. Он постоянный участник оппозиционных форумов.— Здесь собираются люди, которые говорят о России с ненавистью. Говорят о том, что Россию надо разделить, поделить. Разве это не подло?— Я таких людей здесь не видел. Я, конечно, говорю о России с любовью.— То есть делить Россию сегодня Вы не будете? Резать ножичком?— У нас и ножичков-то нету.Пономарева, действительно, разыскивал Интерпол. Но не как диссидента, а по уголовной статье — за растрату 22 миллионов рублей из бюджета "Сколково". Впрочем, адвокату Фейгину эта деталь была неинтересна. Нужно было предъявить хоть какую-то жертву. "Смотрите, у нас есть классический пример человека, попавшего в базу. Вот скажи нам, Илья, пожалуйста, ты, так сказать, преследовался по политическим мотивам. Это был признано Интерполом?" – спросил Фейгин. "Да, конечно", — ответил Пономарев.Фейгин говорил бессвязно, путано, пришел к тому, что украинский сайт "Миротворец", создание которого осудили даже в Европе, поставил в пример: вот так надо расправляться с неугодными. Предложил создать подобную базу в рамках форума "Свободной России".Но это высказывание можно считать мягким по сравнению с тем, что говорили другие участники форума. Айдер Муждабаев и Аркадий Бабченко, называющие себя журналистами. буквально захлебывались антироссийской истерией."Россия — это абсолютное зло. В первую очередь, для соседних народов, в первую очередь для украинцев", — сказал Муждабаев."У них есть бабло. Бабла вагон. У них есть ресурсы, — сказал Бабченко. — У них есть, в конце концов, мощная армия, у них есть 140 миллионов человек, в той или иной степени поехавших головой. Это опасный сосед! Вот это самое главное, что надо понимать".Но оказалось, что в той же Германии к Путину относятся хорошо. И Россия не представляется таким огромным злом, как об этом говорят на форуме."И это очень, очень глубоко, глубоко в головах в Германии, — рассказал Борис Райтшустер. — Я думаю, в первую очередь это связано со страхом. Я позавчера выступил, показал свой короткий фильм, где Путин призывает к войне. И единственный комментарий из публики: "А вы в конце черную картину поставили, вы хотели манипулировать, вы против Путина нас хотите настроить".В формировании такого положительного образа российского президента обвинили, конечно, журналистов госканалов и сразу же предложили, что с этим делать."Надо жестче ограничивать всяческую пропаганду. Это первое. Их надо реально сажать в тюрьму. Они по-другому не понимают. Надо депортировать в их любимую родину, в их любимый вот этот русский рейх. Надо строить забор и надо держать ружье. И при необходимости нужно стрелять", — предложил Муждабаев.Это открытые призывы убивать. По-другому так называемые оппозиционеры не мыслят. Ведь никакой программы реальных действий у них нет — одна болтовня политшпаны."И если считать нас маргиналами, то можно сказать, что маргинализация российского политического общества идет ударными темпами. Эти обсуждения кому-то покажутся, может, излишне эмоциональными или излишне радикальными. Но тем не менее их все ждут, как наши недруги, так и наши друзья. И я думаю, что мы их не разочаруем и в этот раз", — сказал Гарри Каспаров.Два дня они будут рассказывать друг другу о том, как обустроить Россию и вписать ее в Европу. Или, точнее, продать. Чтобы оппозиция была сыта, в "Клуб купцов" доставили горячие обеды и вино. Ведь на трезвую голову это трудно сделать.