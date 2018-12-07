Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Китай-город задержали подозреваемого в краже женской куртки стоимостью более 100 тысяч рублей...

"Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции по району Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже женской куртки стоимостью более 100 тысяч рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В дежурную часть обратился руководитель охранного предприятия одного из торговых центров. Он сообщил, что неизвестный похитил женскую куртку, стоимостью более 100 тысяч рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Охотном Ряду. Им оказался 47-летний, ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник продал похищенное, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению", - рассказала Ирина Волк.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным противоправным деяниям.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк