Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Китай-город задержали подозреваемого в краже женской куртки стоимостью более 100 тысяч рублей...
"Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции по району Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже женской куртки стоимостью более 100 тысяч рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В дежурную часть обратился руководитель охранного предприятия одного из торговых центров. Он сообщил, что неизвестный похитил женскую куртку, стоимостью более 100 тысяч рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Охотном Ряду. Им оказался 47-летний, ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник продал похищенное, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению", - рассказала Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным противоправным деяниям.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк