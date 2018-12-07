Сегодня в реализации Программы участвуют 69 регионов, 5 из них – приступили к ее выполнению в текущем году.

Сегодня под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.Глава МВД России напомнил о важных событиях в области миграционной политики, которые произошли со времени предыдущего заседания, – утверждена новая редакция соответствующей Концепции на 2019-2025 годы, в Москве состоялся шестой Всемирный конгресс соотечественников.«Сегодня в реализации Программы участвуют 69 регионов, 5 из них – приступили к ее выполнению в текущем году: республики Калмыкия и Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Владимирская и Кировская области. В общей сложности за январь-ноябрь прибыло свыше 100 тысяч человек», - отметил Владимир Колокольцев.Одним из важных аспектов для большинства прибывших является жилищное обустройство. Предложения по данной теме были ранее разработаны на федеральном уровне и направлены на места. В октябре этого года по итогам заседания Правительства Российской Федерации даны соответствующие поручения органам исполнительной власти субъектов. Участники заседания обсудили результаты работы, проведенной в данном направлении, в том числе по совершенствованию законодательства.Кроме того, в ходе мероприятия рассмотрены вопросы, связанные с информационным обеспечением Государственной программы, региональный опыт реализации мероприятий по переселению соотечественников и предложения по внесению изменений в Правила присвоения территориям Российской Федерации статуса приоритетного заселения.