В Международный женский день ольга Бузова порадовала всех своих поклонников презентацией своего нового хита – песни Она не боится. Это стало поводом для певицы поговорить и о своей личной жизни.

В Международный женский день ольга Бузова порадовала всех своих поклонников презентацией своего нового хита – песни "Она не боится". Это стало поводом для певицы поговорить и о своей личной жизни."Я верю в любовь❤ и поэтому я не боюсь отказывать недостойным мужчинам, мужчинам #wifi 👋 Я научилась быть счастливой #одна, я больше не боюсь остаться одна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Ольга Бузова.Кроме того, она озвучила основное требование, которое предъявляет к претендентам на свое сердце. Оказалось, что дело вовсе не в выдающихся внешних данных, деньгах или других ценностях. Секрет кроется в отношении к ней самой. "Я верю, что наступит день, и я встречу своего мужчину, который будет любить также всепоглощающе как и я его ❤💋", – подчеркнула певица. Она выразила уверенность, что "за каждым прощанием обязательно последует встреча"."У нас с Вами уже становится традицией на праздники выпускать мои треки 🎧❤ Вот и 8 марта🌸 наш с Вами, принцессы, день, не стал исключением 💋❤ Именно в Международный Женский день я презентую вам свой новый хит #онанебоится 🤙🏻🎧❤", – анонсировала Ольга Бузова свою новую композицию.По ее словам, трек уже успел занять первое место в российском iTunes. "На этот раз, синглу хватило 1 минуты, чтобы стать #1 Тем самым, побит мировой рекорд!🌍 До этого, мировой рекорд принадлежал синглу Adele “Hello”, который возглавил iTunes в Британии за 4 минуты. #ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды , она -бьет мировые ... 🥇", – похвасталась Бузова.