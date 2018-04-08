В московском международном аэропорту Внуково-1 в субботу вечером приземлился самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которая получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня. Святыню привезли спецрейсом в особых лампадах.

В московском международном аэропорту Внуково-1 в субботу вечером приземлился самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которая получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня. Святыню привезли спецрейсом в особых лампадах, передает РИА Новости.Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.Делегацию Фонда во Внуково-1 встретили сотни верующих, которые смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести святыню в свои дома и храмы. Благодатный огонь также отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. Так, в Санкт-Петербург огонь будет доставлен на военно-транспортном самолете Западного военного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.