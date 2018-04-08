Слухи о том, что королева российской эстрады Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным покинули Россию и обзавелись европейским паспортом, не на шутку перепугала их многочисленных поклонников. Во сколько такое решение могло обойтись звездному семейству, рассказал адвокат.

Слухи о том, что королева российской эстрады Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным покинули Россию и обзавелись европейским паспортом, не на шутку перепугала их многочисленных поклонников. Во сколько такое решение могло обойтись звездному семейству, рассказал адвокат.Несмотря на то, что многие восприняли слухи об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина из России как совершившийся факт и уже не ждут возвращения Примадонны на родину, сама она ясно дала понять, что свой дом в Черной Грязи покидать не собирается. Именно там она провела день в окружении детей, о чем не преминула рассказать в Instagram.Не знаю о якобы готовящемся отъезде королевы отечественной эстрады и ее соседи. "Вы знаете, не доложила", – ответила местная жительница на вопрос корреспондентки НТВ, не собирается ли Алла Пугачева переезжать на Кипр. Однако кипрский адвокат Семен Погосян считает, что целью визита певицы с мужем на остров был вовсе не переезд, а покупка недвижимости."Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства и из-за возможности посещать более 150 стран без визы", – рассказывал ранее юрист. Для того, чтобы заполучить долгожданный европейский паспорт, открывающий перед его владельцем границы других государств и дарующим новые возможности, необходимо выложить за жилье и землю не менее двух миллионов евро. И если предположить, что слухи близки к истине, то именно столько Алла Пугачева и Максим Галкин должны были выложить за свое бегство.Отметим, ранее, комментируя сплетни о "бегстве" звездной пары из России, многие отмечали, что целью получения второго паспорта не обязательно является иммиграция. "Второе гражданство – это такая страховка. Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют". – заметил продюсер Иосиф Пригожин."Мы живем в глобальном мире. И это не является свидетельством бегства из России", – успокоил паникеров писатель-сатирик Виктор Шендерович. Примечательно, что сам он является гражданином Израиля.