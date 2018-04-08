Ведущий телепроекта Дом-2 Влад Кадони поделился интимными подробностями своей жизни. В частности, он пролил свет на отношения с девушками и рассказал о планах на будущее.

Ведущий телепроекта "Дом-2" Влад Кадони поделился интимными подробностями своей жизни. В частности, он пролил свет на отношения с девушками и рассказал о планах на будущее.Один из самых ярких и запоминающихся участников телепроекта "Дом-2" Влад Кадони только подстегнул интерес общественности к своей персоне после того, как стал ведущим шоу. Вокруг его фигуры вращается множество самых разных слухов и предположений, из-за чего он решил пролить свет на некоторые аспекты своей жизни.Влад Кадони признался, что никогда не разрешает матери вмешиваться в свою личную жизнь. "Женщину и работу выбираю сам. Я в первую очередь за комфорт в отношениях", – цитирует его . Он отметил, что у него есть любимая девушка, однако связывать себя узами брака они пока не хотят. О возлюбленной ведущего не известно почти ничего, и этому есть разумное объяснение."Встречаюсь с очень сложной и совершенно непубличной девушкой. У нее нет Instagram, она живет в другой реальности и абсолютно не приемлет внимание общественности к своей персоне", – заметил Влад Кадони. "Да и у меня нет желания, чтобы нам перемывали кости. Зачем? Мой дом – моя крепость, а не сцена для обсуждений", – добавил он.Кроме того, ведущий поделился своими долгосрочными планами. По его словам, через десять лет он планирует работать на телевидении и возглавлять основанную им школу конфликтологии, а также воспитывать детей. Своим детям, признался Влад Кадони, он никогда не расскажет, что в молодости выкуривал по четыре пачки сигарет за день.Ведущий признался, что участие в телепроекте "Дом-2" помогло ему перестать обижаться на других людей. "Два года был участником телестройки, и теперь мне абсолютно все равно, что обо мне говорят, – не страшны никакие слухи и сплетни", – подчеркнул он.