Государственная дума утвердила премьер-министром Дмитрия Медведева. За это решение проголосовали за 374 депутата, против - 56 , воздержавшихся нет.

Государственная дума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства.За него проголосовали 374 депутата (при необходимом минимуме 226). Против выступили 56 депутатов, воздержавшихся нет. Шесть лет назад за назначение Медведева премьером проголосовали 299 депутатов, против высказались 144, воздержавшихся не было.В сегодняшнем заседании парламента приняли участие Путин и Медведев. Перед голосованием все политические силы обозначили свои позиции: фракции "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Медведева, и это в общей сумме 379 голосов, то есть подавляющее большинство Госдумы. КПРФ и "Справедливая Россия" выступили против, уточняет "Интерфакс".Накануне прошла инаугурация президента России Владимира Путина. После церемонии президент внес кандидатуру Медведева на рассмотрение нижней палатой парламента. Прежнее правительство сложило полномочия, но члены кабмина продолжат исполнять обязанности вплоть до формирования нового кабинета.