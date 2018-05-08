В преддверии Дня Победы Владимиро-Суздальский музей-заповедник организует бесплатный вход в свои экспозиции для следующих категорий граждан:
- Героев Советского Союза, Героев РФ и полных ..
В преддверии Дня Победы Владимиро-Суздальский музей-заповедник организует бесплатный вход в свои экспозиции для следующих категорий граждан:
- Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;
- инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан (бывших узников фашистских концлагерей, граждан РФ, выполнявших воинский и служебный долг в республике Афганистан или других странах, в которых велись боевые действия);
- инвалидов I и II групп;
- лиц, сопровождающих инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться;
- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
- детей, находящихся на попечении государства;
- сотрудников музеев, подведомственных Министерству культуры РФ, членов Международного Совета музеев (ИКОМ);
- членов Союза художников России;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- многодетных семей;
- лиц, не достигших 16-летнего возраста, вне зависимости от гражданства.