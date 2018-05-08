В преддверии Дня Победы Владимиро-Суздальский музей-заповедник организует бесплатный вход в свои экспозиции для следующих категорий граждан: - Героев Советского Союза, Героев РФ и полных ..

В преддверии Дня Победы Владимиро-Суздальский музей-заповедник организует бесплатный вход в свои экспозиции для следующих категорий граждан:- Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;- инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан (бывших узников фашистских концлагерей, граждан РФ, выполнявших воинский и служебный долг в республике Афганистан или других странах, в которых велись боевые действия);- инвалидов I и II групп;- лиц, сопровождающих инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться;- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;- детей, находящихся на попечении государства;- сотрудников музеев, подведомственных Министерству культуры РФ, членов Международного Совета музеев (ИКОМ);- членов Союза художников России;- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;- многодетных семей;- лиц, не достигших 16-летнего возраста, вне зависимости от гражданства.