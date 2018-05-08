Иван Павлович Демин попал на фронт 18-летним юношей. Восемь лет он прослужил в рядах Красной армии и почти четверть века в правоохранительных органах...

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сотрудники полиции УВД по СВАО в честь Дня Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Павловича Демина.Начальник Отдела МВД России по району Бибирево полковник полиции Наталья Кочетова, а также помощник начальника по РЛС ОМВД России по району Бибирево подполковник внутренней службы Дмитрий Яковлев приехали в гости Ивану Демину, чтобы вручить подарок и поздравительное письмо от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.Ветеран УВД по Северо-Восточному округу г. Иван Павлович Демин попал на фронт 18-летним юношей. Восемь лет он прослужил в рядах Красной армии и почти четверть века в правоохранительных органах. Старшина милиции в отставке и сегодня неустанно передает ценный служебный опыт и житейскую мудрость молодому поколению. Его заслуги перед Отечеством, перед народом особенно чтят сослуживцы, бывшие подчиненные и каждый, кто знает историю непростого боевого, служебного и жизненного пути ветерана Демина.Руководители и личный состав УВД по СВАО еще раз поздравляют Ивана Павловича с Днём Победы и желают ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29